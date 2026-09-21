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बड्या निवृत्त अधिकाऱ्याची डिजीटल अरेस्ट करून 2 कोटींची फसवणूक; महाराष्ट्रातील तीन सायबर ठगांना राजस्थान पोलिसांनी केली अटक

जीएसआय निवृत्त अतिरिक्त महासंचालकाला लुटणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांना जयपूर सायबर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना महाराष्ट्रातून जयपूरमध्ये ट्रांजिट रिमांडवर नेण्यात आलं आहे.

cyber thugs arrest from Maharashtra
अटकेतील आरोपी (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 8:02 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 8:12 AM IST

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जयपूर- महाराष्ट्रासह देशभरात 'डिजीटल अरेस्ट' स्वरुपाच्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच राजस्थानमधील बड्या निवृत्त अधिकाऱ्याला डिजीटल अरेस्ट करून 2.12 कोटींना लुटणाऱ्या तीन सायबर गुन्हेगारांना जयपूर पोलिसांनी महाराष्ट्रातून अटक केली आहे. तिन्ही आरोपी महाराष्ट्रातील रहिवाशी आहेत.

तक्रार मिळाल्यानंतर जयपूर पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेनं तपासाची चक्रे फिरवित संबंधित बँक खात्यांची तपासणी करून आरोपींची माहिती मिळवली. एडीजी (सायबर क्राईम) व्ही. के. सिंग यांच्या माहितीनुसार तपासादरम्यान रोहित रेवन कटकाधोंड, अंबादास काळू जाधव आणि अमोल जगन्नाथ पवार यांचा सायबर गुन्ह्यात सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यांना महाराष्ट्रातून अटक केल्यानंतर ट्रान्झिट रिमांडवर जयपूरला आणण्यात आलं. आता फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळवणे, पैशांचे व्यवहार तपासणे आणि गुन्ह्यात सामील असलेल्या इतर सायबर गुन्हेगारांची ओळख पटवणं यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तक्रारदार हे जीएसआय (GSI) मधील निवृत्त एडीजी आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 9 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सायबर गुन्हेगारांनी पोलीस आणि इतर सरकारी संस्थांचे अधिकारी असल्याचा त्यांनी बनाव केला. निवृत्त एडीजींनी गुन्हा केल्यानं त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्याचं सायबर ठगांनी सांगितलं. एवढेच नव्हे मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात सहभागी असल्याची भीती दाखविली. आरोपींनी व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर लाईव्ह लोकेशन सुरू ठेवण्याची आणि कुणाशीही संपर्क न करण्याची धमकी दिली. आरोपींना निवृत्त अधिकाऱ्याची दिशाभूल करण्याकरिता बनावट नोटीस पाठवून पैसे बँक खात्यावर पाठविण्यासाठी भाग पाडलं.

आपण गंभीर गुन्ह्यात अडकलो आहोत, असा समज करून निवृत्त अधिकाऱ्यानं आरोपीच्या विविध बँक खात्यावर पैसे जमा केले. ही रक्कम आरोपींनी इतर बँक खात्यांमध्ये वळविल्याचे सायबर पोलिसांच्या तपासात समोर आले. त्यातून रोहित रेवन कटकाधोंड आणि अंबादास काळू जाधव याचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड झाला. तसेच, तपासात अमोल जगन्नाथ पवार याची भूमिकाही समोर आली आहे. रोहितनं त्याच्या बँक खात्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीनं केल्याचा दावा केला. गुन्ह्याबद्दल काहीही माहित नसल्याचं पोलिसांना सांगितलं आहे.

अमोल पवार या आरोपीनं गुंतवणुकीसाठी बँक खात्याचे तपशील ओटीपी दिल्याचं सायबर पोलिसांना सांगितलं आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार अंबादास जाधव हा आरोपी अमोल पवार याचा ओळखीचा होता. त्यानं यापूर्वी अमोलच्या कंपनीत काम केलं होते. शेअर बाजारातील गुंतवणूक आणि मोठ्या बँक व्यवहारांतून मिळणाऱ्या संभाव्य नफ्याबद्दल ऐकल्यानंतर तो या गुन्ह्यामध्ये सामील झाला. अमोलनं नाशिकमधील थत्ते नगर, कॉलेज रोड येथील 'येस बँक' (Yes Bank) शाखेत खाते उघडले. यात अंबादास जाधव आणि आकाश यांना भागीदार म्हणून दाखवण्यात आलं होतं. अंबादासने या खात्याचे 'अकाउंट किट' अमोल पवार याच्याकडे सोपवलं. तपासात असे दिसून आलं की, 17 ते 19 ऑगस्ट या कालावधीत या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा करण्यात आली.

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Last Updated : September 21, 2026 at 8:12 AM IST

TAGGED:

DEFRAUD OF RS 2 CRORE AND 12 LAKH
CYBER FRAUD WITH RETD OFFICER
3 ACCUSED FROM MAHARASHTRA ARRESTED
निवृत्त जीएसआय डिजीटल अरेस्ट
DIGITAL ARREST CASE

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