चार महिला पहिल्यांदाच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्ती बनल्या; जाणून घ्या सर्व काही
मीनाक्षी या इतर तीन महिला न्यायाधीशांच्या पंक्तीत सामील झाल्या आहेत, ज्या सध्या उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व करीत आहेत.
Published : June 7, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चार महिला एकाच वेळी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. न्यायमूर्ती मीनाक्षी मदन राय यांची पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेलाय. मीनाक्षी या इतर तीन महिला न्यायाधीशांच्या पंक्तीत सामील झाल्या आहेत, ज्या सध्या उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व करीत आहेत.
|नाव
|उच्च न्यायालय
|नियुक्तीची तारीख
|पार्श्वभूमी
|न्यायमूर्ती मीनाक्षी मदन राय
|पाटणा उच्च न्यायालय
|5 जून 2026
|पाटणा उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश; यापूर्वी सिक्कीम उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत्या.
|न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल
|गुजरात उच्च न्यायालय
|23 जुलै 2023
|अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून पदोन्नती; घटनात्मक आणि दिवाणी प्रकरणांमधील निकालांसाठी ओळखल्या जातात.
|न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे
|मेघालय उच्च न्यायालय
|10 जानेवारी 2026
|मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश; फौजदारी कायद्यातील नैपुण्याबद्दल ओळखल्या जातात.
|न्यायमूर्ती लिसा गिल
|आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
|25 एप्रिल 2026
|पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातून पदोन्नती; सेवा आणि प्रशासकीय कायद्याशी संबंधित निकालांसाठी ओळखल्या जातात.
महिला न्यायाधीशांचा ऐतिहासिक संदर्भ
- भारताच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ती लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1991).
याआधी चार महिलांनी उच्च न्यायालयाचे नेतृत्व केलंय: 2017-2018 मध्ये, परंतु त्यापैकी एक केवळ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती निशिता निर्मल म्हात्रे) होत्या. उर्वरित न्यायमूर्ती होते, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी (मद्रास उच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर (मुंबई उच्च न्यायालय) आणि न्यायमूर्ती जी. रोहिणी (दिल्ली उच्च न्यायालय).
- 2026 पर्यंत एकूण महिला मुख्य न्यायाधीश : उच्च न्यायालयांमध्ये 14, 19.
4 महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती हा महत्त्वाचा टप्पा :
- प्रतिनिधित्व: सध्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये महिलांचा वाटा सुमारे 14.85% आहे (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 781 पैकी 116).
- न्यायिक वैविध्य: चार स्त्रिया प्रमुखपदी असणे हे लिंग समावेशाच्या दिशेने प्रगती दर्शवते, जरी ती अजूनही जागतिक मानकांच्या तुलनेत मर्यादित आहे.
- धोरण सुधारणा: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम आणि केंद्र सरकारने विविधता वाढवण्यासाठी महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे.
एकाच वेळी चार महिलांनी मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केल्याने न्यायव्यवस्थेत झालेली प्रगती आणि लिंग संतुलनाची सतत गरज या दोन्ही गोष्टी दिसून येतात. या नियुक्त्या केवळ दिखाव्यासाठी नसतात, त्या घटनात्मक न्यायालयांमध्ये भिन्न दृष्टीकोन आणतात आणि न्याय वितरण प्रक्रिया मजबूत करतात.
भारतीय उच्च न्यायालयांच्या महिला मुख्य न्यायाधीश
|अनुक्रमांक
|वर्ष
|न्यायाधीशांचे नाव
|उच्च न्यायालय
|महत्त्वाच्या कामगिरी / वैशिष्ट्ये
|1
|1991
|न्यायमूर्ती लीला सेठ
|हिमाचल प्रदेश
|भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
|2
|1994
|सुजाता व्ही. मनोहर
|मुंबई
|नंतर सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती
|3
|1999
|न्यायमूर्ती रुमा पाल
|कोलकाता
|नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या
|4
|2000
|न्यायमूर्ती के. के. उषा
|केरळ
|केरळ उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
|5
|2001
|न्यायमूर्ती रेखा दीक्षित
|अलाहाबाद
|अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
|6
|2003
|न्यायमूर्ती रंजना देसाई
|मुंबई
|सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीपूर्वी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश
|7
|2004
|न्यायमूर्ती जे. मंजुळा चेल्लूर
|केरळनंतर मुंबई आणि कोलकाता
|एकापेक्षा जास्त उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीश ठरलेल्या पहिल्या महिला
|8
|2009
|न्यायमूर्ती जी. रोहिणी
|दिल्ली
|दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
|9
|2013
|न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी
|मद्रास
|नंतर कोलकाता नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश
|10
|2014
|न्यायमूर्ती निशिता निर्मल म्हात्रे
|कोलकाता
|प्रभारी मुख्य न्यायाधीश
|11
|2016
|न्यायमूर्ती विजया कमलेश तहिलरमानी
|मद्रास
|नंतर मेघालय येथे बदली
|12
|2017
|न्यायमूर्ती रेखा पल्ली
|दिल्ली
|प्रभारी मुख्य न्यायाधीश
|13
|2018
|न्यायमूर्ती आर. भानुमती
|मद्रास
|नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश
|14
|2019
|न्यायमूर्ती एस. विमला
|मद्रास
|प्रभारी मुख्य न्यायाधीश
|15
|2020
|न्यायमूर्ती हिमा कोहली
|तेलंगणा
|नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या
|16
|2021
|न्यायमूर्ती सबिना
|हिमाचल प्रदेश
|प्रभारी मुख्य न्यायाधीश
|17
|2023
|न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल
|गुजरात
|सध्याच्या मुख्य न्यायाधीश
|18
|2026
|न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे
|मेघालय
|सध्याच्या मुख्य न्यायाधीश
|19
|2026
|न्यायमूर्ती लिसा गिल
|आंध्र प्रदेश
|सध्याच्या मुख्य न्यायाधीश
|20
|2026
|न्यायमूर्ती मीनाक्षी मदन राय
|पाटणा
|सध्याच्या मुख्य न्यायाधीश
महत्त्वाची कामगिरी : न्यायमूर्ती लीला सेठ (1991) यांनी पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश बनून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी तीन उच्च न्यायालयांचे (केरळ, कोलकाता आणि बॉम्बे) मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, हिमा कोहली आणि आर. भानुमती या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या. जून 2026 पर्यंतची स्थिती पाहता चार महिला एकाच वेळी मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत, ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
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