खराब हवामानामुळं विमानाच्या 3 तास हवेतच घिरट्या, सुरक्षेसाठी प्रवाशांची प्रार्थना
Fly91 कंपनीचं हैदराबाद - हुबळी विमान 3 तासांहून अधिक काळ घिरट्या घालत असल्यानं भयभीत प्रवाशांनी सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना केली.
Published : April 20, 2026 at 3:59 PM IST
बंगळुरू : हैदराबाद ते हुबळी दरम्यान FLY91 च्या IC3401 या विमानाला रविवारी खराब हवामानाचा सामना करावा लागला. त्यामुळं हे विमान तब्बल तीन तास हवेतच घिरट्या घालत राहिलं आणि नंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं बंगळुरु येथे वळवण्यात आलं. या घटनेनं विमानातील प्रवासी प्रचंड तणावात असल्याचं सांगितलं जात आहे.
खराब हवामानामुळं विमान 3 तास हवेत : या घटनेमुळं विमानातील 22 प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये काही प्रवासी घाबरलेले दिसत असून, अनेकजण प्रार्थना करताना दिसले. जोरदार हालचालीमुळं प्रवाशांची घबराट वाढली होती. FLY91 कंपनीने दिलेल्या निवेदनानुसार, हे विमान दुपारी 3 वाजता हैदराबादहून निघालं होतं. हुबळीच्या जवळ येताच खराब हवामानामुळं विमानाला बंगळुरुकडं वळवण्यात आलं.
सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड नाही : यानंतर विमान पुन्हा हुबळीला गेलं आणि शेवटी हैदराबादला परतले. कंपनीने स्पष्ट केलं की, विमानात कोणताही तांत्रिक बिघाड झाला नव्हता. काही माध्यमांमध्ये आलेल्या तांत्रिक समस्यांच्या बातम्या चुकीच्या आणि निराधार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कंपनीने आपल्या वैमानिक, केबिन क्रू आणि ग्राउंड स्टाफच्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत, सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली गेली नाही, असं नमूद केलं.
सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना : सोशल मीडियावरील व्हिडिओमध्ये, 'IC3401' या विमानातील भयभीत प्रवासी रडताना आणि अनेकजण आपल्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करताना दिसत आहेत. एका व्हिडिओमध्ये, विमान तीव्र हवामानातील झंझावाताचा (turbulence) सामना करत असताना, एक महिला प्रवासी प्रार्थना करताना दिसून आली. विमान खराब हवामानात अडकलेले असताना, विमानात उपस्थित असलेल्या प्रवाशांमध्ये वाढत जाणारी घबराट या दृश्यांमध्ये स्पष्टपणे दिसली.
