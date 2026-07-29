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ओडिशामध्ये पुराचा हाहाकार! 4 जणांचा मृत्यू, 221 गावे पाण्याखाली

राज्यातील सहा जिल्ह्यांमधील 44 ब्लॉक्स, 233 ग्रामपंचायती, 748 गावे आणि 7 शहरी भागांवर पुराचा परिणाम झाला आहे; यापैकी 226 गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत.

Flood havoc in Odisha
ओडिशामध्ये पुराचा हाहाकार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 6:11 PM IST

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भुवनेश्वर: ओडिशामधील पूरपरिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, 2 लाख 3 हजारांहून अधिक लोक बाधित झाले आहेत. एकूण 27,967 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. ओडिशाच्या महसूल विभागाने बुधवारी ही माहिती दिली. विभागाच्या माहितीनुसार, मृत्यूच्या चारही घटना ढेंकनाल जिल्ह्यात घडल्या आहेत. पुरामुळे नऊ जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमधील 44 ब्लॉक्स, 233 ग्रामपंचायती, 748 गावे आणि 7 शहरी भागांवर पुराचा परिणाम झाला आहे; यापैकी 226 गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत.

378 गावांवर पुराचा परिणाम : बालासोर हा सर्वाधिक बाधित जिल्हा असून, तेथे 1,09,429 लोक बाधित झाले आहेत. जिल्ह्यातील 12 ब्लॉक्समधील 378 गावांवर पुराचा परिणाम झाला असून, 19,080 लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. तेथील 125 मदत छावण्यांमध्ये सुमारे 17 हजार लोकांनी आश्रय घेतला आहे. भद्रक जिल्ह्यात 220 गावांमधील 80,000 लोक बाधित झाले आहेत, तर 5,330 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. जाजपूरमध्ये 75 गावांमधून 11000 हून अधिक लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त मयूरभंजमधील 2487 आणि ढेंकनाल जिल्ह्यातील 1917 लोकांना सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्यात आले आहे.

जनावरांसाठी तीन छावण्या सुरू : संबलपूर आणि ढेंकनाल जिल्ह्यांनाही पुराचा फटका बसला आहे. एकूण 761 घरांचे नुकसान झाले असून 7901 हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीवर परिणाम झाला आहे. बाधित लोकांसाठी मदत छावण्या (एकूण 212) उभारण्यात आल्या असून, सध्या तिथे 27,712 लोक आश्रय घेत आहेत. तसेच जनावरांसाठी तीन छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, पूरग्रस्त भागांमध्ये बचाव आणि मदत कार्य जलद करण्यासाठी एनडीआरएफ (NDRF), ओडीआरएफ (ODRF) आणि अग्निशमन दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. प्रशासन नद्यांमधील पाणी पातळीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, तर आवश्यकतेनुसार बचाव आणि स्थलांतराचे प्रयत्न सुरू आहेत.

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TAGGED:

FLOOD HAVOC IN ODISHA
DEATHS DUE TO FLOODS IN ODISHA
FLOODS IN ODISHA
ओडिशामध्ये पुराचा हाहाकार
ODISHA FLOOD UPDATE

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