सौदी अरेबियासाठीची विमानसेवा 24 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द; इंडिगो आणि आकासा एअरचा मोठा निर्णय
मध्यपूर्वेतील सध्याची सुरक्षा स्थिती पाहता आकासा एअरनं रियाधला ये-जा करणाऱ्या सर्व विमानसेवा 24 ऑक्टोबरपर्यंत, तर जेद्दाहला ये-जा करणाऱ्या विमानसेवा 21 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलाय.
Published : October 16, 2026 at 10:02 AM IST
नवी दिल्ली: आखाती प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंडिगोने गुरुवारी घोषणा केली की, त्यांनी सौदी अरेबियातील शहरांसाठीची आपली विमानसेवा 24 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द केली आहे. याआधी मंगळवारी इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया आणि आकासा एअर यांनी सौदी अरेबियातील शहरांशी जोडणारी आपली विमानसेवा 17 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द केल्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे आकासा एअरने सांगितले की, मध्यपूर्वेतील सध्याची सुरक्षा स्थिती पाहता त्यांनी रियाधला जाणाऱ्या आणि तिथून येणाऱ्या सर्व विमानसेवा 24 ऑक्टोबरपर्यंत, तर जेद्दाहला जाणाऱ्या आणि तिथून येणाऱ्या विमानसेवा 21 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विमानसेवा 24 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत रद्द : गुरुवारी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत इंडिगोने म्हटले, "सौदी अरेबियातील बदलत्या परिस्थितीचा काळजीपूर्वक आढावा घेतल्यानंतर रियाध, जेद्दाह, दम्मम आणि मदिना येथे जाणाऱ्या आणि तिथून येणाऱ्या विमानसेवा 24 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत रद्द राहतील." विमान कंपनीने पुढे सांगितले की, ज्या प्रवाशांवर याचा परिणाम झाला आहे, त्यांना बुकिंगच्या वेळी दिलेल्या संपर्क तपशीलांद्वारे वेळेवर सूचित केले जात आहे.
हुथी बंडखोरांकडून रियाध विमानतळावर हल्ले : विमानसेवा रद्द करण्याच्या कालावधीत वाढ केल्याची घोषणा करताना आकासा एअरनेही 'एक्स'वर नमूद केले की, ते घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आहेत. विमान कंपनीने म्हटले आहे की, "या रद्द झालेल्या विमानसेवांचा फटका बसलेले प्रवासी पूर्ण परताव्याचा (full refund) पर्याय निवडू शकतात, जो सात दिवसांच्या आत मूळ पेमेंट स्रोतामध्ये जमा केला जाईल किंवा ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांच्या प्रवासाच्या तारखा पुन्हा निश्चित (reschedule) करू शकतात." गेल्या आठवड्यात हुथी बंडखोरांनी रियाध विमानतळावर हल्ले केल्यानंतर विमान कंपन्यांनी तिथे आपली सेवा तात्पुरती स्थगित केली होती. इराण-समर्थित हुथी गट आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संघर्ष लक्षणीयरीत्या तीव्र झाला असून, यात सशस्त्र ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून हल्ले केले जात आहेत.