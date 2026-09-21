केरळमध्ये मुसळधार पावसामुळे अचानक पूर आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना; 6 जणांचा मृत्यू
हवामान विभागाने आज कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम आणि पालक्काड या सहा जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे.
Published : September 21, 2026 at 11:13 AM IST
तिरुवनंतपुरम: रविवारी सकाळी केरळमध्ये अचानक झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. दरडी कोसळणे आणि पुराच्या घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. हवामान विभागाने आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी अधिकाऱ्यांना दर तासाला परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तीव्र उष्णतेच्या लाटेनंतर राज्यात अचानक झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कोट्टायम, इडुक्की आणि मलप्पुरम जिल्ह्यांत सहा जणांचा बळी गेला. पावसाचा जोर वाढत असल्याने मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी अधिकाऱ्यांना परिस्थितीवर तासा-तासाला लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हवामान विभागाने आज कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम आणि पालक्काड या सहा जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. हवामान विभागाने ताशी 40 किमी वेगाने वारे वाहण्याचा इशाराही दिला आहे. पावसाचा जोर वाढत असल्याने विशेषतः डोंगराळ भागातील नागरिकांनी खबरदारी बाळगावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
मलप्पुरममध्ये बचावकार्य तीव्र करण्यात आले आहे, जिथे अचानक आलेल्या पुरामुळे आणि दरडी कोसळल्यामुळे अनेक जण बेपत्ता झाले होते. निलंबूरमधील अमरामबलम येथील टीके (TK) कॉलनीमध्ये पाच जण पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या भागात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (NDRF) विशेष तुकडी तैनात करण्याचे त्वरित आदेश दिले. ही घटना रविवारी सायंकाळी 5 वाजताच्या सुमारास पूक्कोट्टुम्पडम येथील कोट्टापुझा येथे घडली. टीके कॉलनी येथील एका स्थानिक पर्यटन स्थळावर पर्यटक उपस्थित असतानाच अचानक पूर आला. सुट्टीचा दिवस असल्याने परिसराचा आनंद घेण्यासाठी आणि नदीत अंघोळ करण्यासाठी तिथे मोठी गर्दी जमली होती.
नदीच्या पाणी पातळीत अचानक वाढ झाल्याचे लक्षात येताच वन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिकांनी वेळीच इशारा दिल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. बचाव पथकाने पोट्टिकल्लू मुट्टीकुंडू भागातून एका व्यक्तीचा आणि अँटोनीक्कड अयानीक्कंडू भागातून दुसऱ्या व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढला; दोन्ही मृतदेहांवर खडकांवर आदळल्यामुळे गंभीर जखमा होत्या. बेपत्ता व्यक्तींची ओळख रहीम (वय 35, कारुवाराकुंडू) अशी पटली आहे; कोट्टाक्कल येथील बस मालक मंगदान अनस (वय 27) आणि त्यांच्यासोबत असलेले एक वृद्ध व्यक्ती; वांडूर येथील सज्जाद (वय 23); वांडूर चेट्टियारम्मल येथील कुरुप्पथ रफीक (वय 41) आणि टीके कॉलनी येथील वेलुथेदथ संजयदास यांची पत्नी साजिता.
अग्निशमन आणि बचाव दलाच्या नेतृत्वाखालील शोध मोहीम अंधार पडल्यामुळे तात्पुरती थांबवण्यात आली असून, ती सोमवारी सकाळी पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. एका वेगळ्या घटनेत चेक्कड येथील सहा जणांच्या गटातील दोन सदस्य पोहून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचले, तर नदीत अडकलेल्या इतर चौघांची स्थानिक नागरिकांनी सुटका केली. चमत्कारीकरित्या वाचलेल्यांमध्ये पुट्टमन्ना नारकंदन नौशाद (वय 37); करुवरकुंदू येथील पुन्नाक्कड थाचुपरांबन शब्बीर बाबू (वय 40); वांडूर येथील एलियाकोदान मुहम्मद सदुरुल (वय 21); कोट्टाकुन्नू येथील कुप्पनाथ फरहान (वय 23); वांडूर चेट्टियारम्मल येथील चालार मिर्दा (वय 39) आणि पुलियांगोडे येथील नेल्लीसेरी फिरोज (वय 43) यांचा समावेश आहे.
सध्या घटनास्थळी मोठ्या संख्येने अधिकारी उपस्थित आहेत; यामध्ये निलंबूरचे पोलीस उपअधीक्षक रफीक यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस पथक, उपनिरीक्षक व्ही. मनोज कुमार (कालिकवू) आणि अब्दुल करीम (पूक्कोट्टुम्पडम), वन विभागाचे उप रेंजर दिवाकरुन्नी आणि चक्कीकुझी येथील त्यांचे पथक, तसेच निलंबूर अग्निशमन दलाचा समावेश आहे. पंचायत अध्यक्षा व्ही. पी. अफिफा आणि प्रशासकीय मंडळाचे इतर सदस्यही घटनास्थळी उपस्थित आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आयुक्त (आयएएस) विग्नेश्वरी यांनी तातडीची बैठक बोलावली. इडुक्की आणि कोट्टायमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दोन्ही जिल्ह्यांतील रहिवाशांना हवामानाबाबत एसएमएसद्वारे सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि गरज पडल्यास लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची प्रक्रिया (स्थलांतर) सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अवकाळी मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत आधीच मोठे नुकसान झाले आहे. नद्या आणि इतर जलस्रोतांच्या पाणी पातळीत वाढ होत असल्याने किनारपट्टीवरील रहिवाशांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना रात्रीच्या वेळी डोंगराळ भागात प्रवास करणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत आणि तालुका स्तरावर विशेष देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. पोलीस, अग्निशमन दल आणि महसूल विभाग मदतकार्यात परस्पर सहकार्याने काम करत आहेत. सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत छावण्या उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हवामान विभागाने आगामी दिवसांतही पावसाचा अंदाज वर्तवल्यामुळे, मच्छीमारांना समुद्रात जाण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या भागातील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची विशेष जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अतिरिक्त एनडीआरएफ (NDRF) पथके पाचारण करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे. तसेच मुसळधार पाऊस आणि पाणी साचण्याची शक्यता लक्षात घेता, केरळ राज्य विद्युत मंडळ आणि जलसंपदा विभागाला धरणांमधील पाणी पातळीवर काटेकोर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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