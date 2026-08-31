सारंडामध्ये नदीच्या प्रवाहात गावकरी वाहून गेले, दोघांचे मृतदेह सापडले, बचावकार्य सुरू
रविवारी संध्याकाळी काही ग्रामस्थ अंत्यविधीवरून घरी परतत असताना, सततच्या पावसामुळं अचानक नदीला पूर आला. यावेळी काही गावकरी पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात वाहून गेले.
Published : August 31, 2026 at 4:18 PM IST
चाईबासा : झारखंडच्या पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळं दुथडी भरून वाहणाऱ्या 'कुइली' या डोंगराळ भागातील नदीच्या प्रवाहात वाहून गेल्यानं दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण बेपत्ता आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, रविवारी संध्याकाळी काही ग्रामस्थ अंत्यविधीवरून घरी परतत असताना, सततच्या पावसामुळं अचानक नदीला पूर आला. यावेळी काही गावकरी पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात वाहून गेले. या घटनेनंतर सुरू केलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान रात्री उशिरा दोन मृतदेह सापडले. तर एकजण अद्याप बेपत्ता असून शोध सुरू आहे.
अंत्यविधीवरून घरी परतत असताना घडली घटना : अंत्यविधीवरून परतणारे काही लोक कुइली नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याचं समजताच सारंडा येथील स्थानिकांनी स्वतःहून शोध सुरू केला. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर, घटनास्थळापासून सुमारे 500 मीटर अंतरावर नदीकाठच्या झुडपांमध्ये अडकलेल्या रोया सिद्धू यांच्या आईचा मृतदेह सापडला. गावकऱ्यांनी तो मृतदेह बाहेर काढला. यानंतर शोधकार्य सुरूच राहिले आणि काही वेळानं रोया सिद्धू यांचे वडील बोसेन सिद्धू यांचाही मृतदेह सापडला. तर या घटनेत बामिया सिद्धू यांची पत्नी सुनीता सिद्धू या देखील नदीच्या जोरदार प्रवाहात वाहून गेल्या. बराच वेळ शोध घेऊनही त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. छोटानाघर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी गौतम कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सुनीता यांचा शोध घेण्यासाठी एक पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झालं. यावेळी पोलीस कर्मचारी आणि गावकऱ्यांनी नदीकाठच्या संभाव्य ठिकाणांचा शोध घेतला.
"बचावकार्य सुरू आहे. पोलीस आणि ग्रामस्थ बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत. नदीच्या परिसरात सतत शोधमोहीम सुरू आहे," असं छोटानाघर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी गौतम कुमार यांनी सांगितलं.
पावसामुळं शोध कार्यात अडथळा : दरम्यान, रात्र झाल्यामुळं शोध मोहिमेदरम्यान दृश्यमानता लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. शिवाय, कुइली नदी वेगानं वाहत होती आणि परिसरात पाऊस पडत होता. यामुळं नदीत उतरणं अत्यंत धोकादायक बनलं होतं. असे असूनही, पोलीस आणि गावकऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू ठेवले. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे रविवारी गावातील एका अंत्यविधीसाठी गेले होते. परत येत असताना ते कुइली नदी ओलांडत होते, तेव्हा अचानक डोंगरावरून पाण्याचा जोरदार प्रवाह खाली आला. नदीच्या पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढली आणि प्रवाह इतका तीव्र झाला की, गावकऱ्यांना त्याचा सामना करणं शक्य झालं नाही. हवामान आणि नदीची परिस्थिती पाहता, शोधमोहीम बरीच आव्हानात्मक मानली जात आहे.
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