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मंगळुरूमधील खाजगी महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार, पाच विद्यार्थ्यांना अटक

पोलिसांनी रॅगिंग केल्याच्या आरोपाखाली पाच विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. या घटनेचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

Ragging case in Mangaluru private college; Five students arrested
मंगळुरूमधील खाजगी महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार, पाच विद्यार्थ्यांना अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST

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मंगळुरू : कर्नाटकातील मंगळुरू येथील एका खाजगी महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी रॅगिंग केल्याच्या आरोपाखाली पाच विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. तसंच या घटनेचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. "मंगळुरू येथील एका खाजगी महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षात शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचे दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शहरातील गुजरकेरे येथील चहाच्या दुकानाजवळ रॅगिंग केलं. याप्रकरणी बुधवारी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे," असं कर्नाटकचे मंगळुरू शहर पोलीस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी यांनी सांगितलं.

खाजगी महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार : या घटनेच्या चौकशीत सीनिअर विद्यार्थी ज्युनिअर्स विद्यार्थ्यांचं रॅगिंग करत असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. आयुक्तांनी सांगितलं की, या प्रकरणात रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्याची कलमे समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच लॉजिस्टिक्स डिप्लोमाच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या सीनिअर विद्यार्थ्यांच्या एका ग्रुपनं बीबीए आणि हॉस्पिटल मॅनेजमेंटच्या पहिल्या वर्षात शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना "तुम्ही बूट घालू नयेत," असं सांगून त्यांच्यावर ड्रेस कोड लादण्याचा प्रयत्न केला. ज्युनिअर्स विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यावर सीनिअर विद्यार्थ्यांनी त्यांना मारहाण केली. पीडित विद्यार्थी आणि मारहाण करणारे आरोपी हे केरळचे आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पाच आरोपींना अटक : जमखी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीच्या आधारे मंगळुरू दक्षिण (पांडेश्वर) पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे, असंही पोलीस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी यांनी सांगितलं. दरम्यान, आरोपींनी त्यांच्यासोबत फक्त पाच जण होते, असा दावा केला आहे. मात्र, जखमी विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, त्यांच्यावर हल्ला करणारे सहा विद्यार्थी होते. त्यामुळं जमखी विद्यार्थ्यांनी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आरोपींना ओळखण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल आणि सहाव्या आरोपीची ओळख निश्चित केली जाईल.

न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचे निर्देश : पोलीस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी यांनी सांगितलं की, अटक केलेल्या पाच जणांना सध्या न्यायाधीशांसमोर हजर केलं जात आहे. जखमांमुळं सुरुवातीला केवळ मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, तपासादरम्यान असं स्पष्ट झालं की, सीनिअर विद्यार्थ्यांनी ज्युनिअर्स विद्यार्थ्यांवर जबरदस्तीनं ड्रेस कोड लादला आणि रॅगिंग केलं. त्यामुळं, तपास अधिकाऱ्याला या प्रकरणात रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्याची योग्य कलमे समाविष्ट करून अटक केलेल्या व्यक्तींना न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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TAGGED:

रॅगिंगचा प्रकार
मंगळुरू
कर्नाटक
पाच विद्यार्थ्यांना अटक
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