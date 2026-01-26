नामपल्ली आग दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू; फर्निचर दुकान मालकाला अटक
हैदराबादच्या नामपल्ली भागात एका फर्निचर दुकानाला लागलेल्या आगीत दोन मुलांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. २२ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं.
हैदराबाद : शनिवारी हैदराबादमधील नामपल्ली स्टेशन रोडवरील बच्चा फर्निचर दुकानात शॉर्ट सर्किटमुळं लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला. 22 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर पोलीस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या पथकांनं आगीवर नियंत्रण मिळवलं. रविवारी सकाळी 11 वाजता पाचही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिले. आबिड्स पोलिसांनी फर्निचर दुकान मालक सतीश बच्चा (54) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
आगीनं धारण केलं रूद्र रूप : हैदराबादच्या नामपल्ली परिसरातील एका फर्निचर दुकानाला शनिवारी दुपारी अचानक आग लागली. माहिती मिळताच पोलीस अग्निशमन दल आणि इतर बचाव पथकं तत्काळ घटनास्थळी पोहोचली. तळघरातून आगीच्या ज्वाळा निघाल्या आणि वेगानं वरच्या दिशेनं पसरल्या. काही वेळातच इमारतीचा मोठा भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. तळघरात पाच लोक अडकले होते. त्यांना वाचवण्यासाठी बचाव पथकं परिश्रमपूर्वक काम करत होती. तथापि, आग विझवणं कठीण झालं.
दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू : फर्निचरच्या दुकानामध्ये असलेल्या एका घरात दोन चिमुकली खेळत होती. परंतु धुराच्या तीव्रतेमुळं त्यांचा गुदमरून जागीच मृत्यू झाला. मुलांना वाचवण्यासाठी गेलेले इतर दोघांचाही मृत्यू झाला. तसंच त्या इमारतीमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याही मृत्यू झाला.
... म्हणून आग अधिक भडकली : यदैय्या आणि लक्ष्मी हे दांपत्य आणि त्यांची मुलं प्रणीत (11) आणि अखिल (7) यांच्यासह फर्निचरच्या दुकानाच्या तळघरातील खोलीत राहत होते. यदैय्या चौकीदार म्हणून काम करत होता. तर लक्ष्मी घरकामगार म्हणून काम करत होती. सुभाननगरचा रहिवासी असलेला मोहम्मद इम्तियाज (26) एका दुकानात सेल्समन म्हणून काम करत होता. तर सय्यद हबीब (30) ऑटो चालक होता. कर्नाटकच्या बिदर येथील बीनबी (50) सफाई कामगार म्हणून काम करत होती. आदल्या दिवशी यदैय्याचं कुटुंब एका नातेवाईकांच्या घरी गेले होते. त्यामुळे त्यांना उशीर झाला. त्यामुळं शनिवारी सकाळी यदैय्या आणि त्याच्या पत्नीनं मुलांना शाळेत पाठवण्याऐवजी घरीच ठेवलं. दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास दुकानाच्या मागच्या बाजूनं पसरलेल्या आगीच्या ज्वाला तळघरापर्यंत पोहोचल्या. दोन तळघरांमध्ये ठेवलेल्या फर्निचरचे तीन कंटेनर आणि रसायनांचे ड्रम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यानं आग अधिकच भडकली.
तळघरांचा व्हायचा बेकायदेशीर वापर : "फर्निचरच्या दुकानाच्या तळघरात फर्निचर आणि रसायनं ठेवल्यामुळं अपघाताची तीव्रता वाढली. तळघराच्या शेवटी दोन खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या. जिन्यावरील लोखंडी शटरला कुलूप लावलेलं होतं. आत असलेल्या लोकांसाठी बाहेर पडण्याचा मार्ग नसल्यामुळंच मृत्यू झाले. त्यांनी अग्निशमन दलाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) घेतले नव्हते. त्यांच्याकडं इतर परवानगी असल्या तरी तळघरांचा वापर बेकायदेशीरपणे केला जात होता," अशी माहिती अग्निशमन दलाचे महासंचालक विक्रम सिंग मान यांनी सांगितलं.
मृतकांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई : नामपल्ली येथील आगीच्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल. ते म्हणाले,"या दुर्घटनेत पाच निष्पाप लोकांचा मृत्यू होणं ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. आम्ही जिल्हाधिकारी हरिचंदन यांना मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी अग्निसुरक्षा नियम आणि सुरक्षा मानकांचं पालन केलं जाईल, याची खात्री करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल," अशी माहिती मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिली.
