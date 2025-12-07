ETV Bharat / bharat

यात्रेतून परतणाऱ्या मित्रांवर काळाचा घाला; ट्रेलर आणि कारच्या भीषण अपघातात 5 ठार

यात्रेतून परतणाऱ्या पाच मित्रांवर काळानं घाला घातला आहे. कार आणि ट्रेलरच्या भीषण अपघातात 5 जणाचा मृत्यू झाला आहे.

अपघातग्रस्त कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
रायपूर : यात्रेवरुन परतणाऱ्या मित्रांवर काळानं घाला घातला असून कार आणि ट्रेलरच्या भीषण अपघातात 5 मित्रांचा मृत्यू झाला. ही घटना छत्तीसगडमधील दुलदुला पोलीस ठाण्याच्या परिसरात असलेल्या पत्राटोली वळणावर घडली. भरधाव कारमधून हे मित्र परत येत असताना त्यांच्या कारचा आणि ट्रेलरचा भीषण अपघात झाला. यात या पाच मित्रांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात कारचा चक्काचूर झाला असून या अपघात प्रकरणी दुलदुला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक के के साहू यांनी दिली. राधेश्याम यादव, उदय कुमार चौहान, सागर तिर्की, अंकित टिग्गा, दीपक प्रधान या पाच मित्रांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे.

अपघातग्रस्त ट्रेलर (ETV Bharat)

सर्व मृत दुलदुला पोलीस स्टेशन परिसरातील खटंगा गावातील रहिवासी होते. या सर्व मृतांची ओळख पटली आहे. हा अपघात वेगामुळे झाला. दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली. अपघात इतका भीषण होता की कारमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. - के के साहू, पोलीस निरीक्षक, दुलदुला.

यात्रेतून परतणाऱ्या मित्रांवर काळाचा घाला; ट्रेलर आणि कारच्या भीषण अपघातात 5 ठार (ETV Bharat)

यात्रेतून परतणाऱ्या 5 मित्रांवर काळाचा घाला : राधेश्याम यादव ( वय 26, खटंगा, जशपूर ), उदय कुमार चौहान, ( वय 18, खटंगा, जशपूर ), सागर तिर्की ( वय 22, खटंगा जशपूर ), अंकित टिग्गा ( वय 17, खटंगा, जशपूर ) दीपक प्रधान ( वय 19, खटंगा, जशपूर ) हे आपल्या कारनं यात्रेवरुन परत येत होते. कार आणि ट्रेलर दोन्ही वाहनं भरधाव वेगानं जात होते. यावेळी कार आणि ट्रेलरची समोरासमोर धडक झाली. या भीषण अपघातात पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं मृतदेह कारमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. दुलदुला इथल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात या पाचही मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

अपघातग्रस्त कार (ETV Bharat)

अपघातानंतर ट्रेलर चालक, क्लीनर गेले पळून : अपघातानंतर ट्रेलर चालक आणि क्लीनर दोघंही घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलीस आता फरार चालकाचा शोध घेत आहेत. वाहतूक नियमांचं पालन करण्यासाठी जशपूर पोलीस वेळोवेळी जागरूकता मोहीम राबवत आहेत. तरीही नागरिक भरधाव वेगानं वाहनं चालवत राहतात, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

अपघातग्रस्त ट्रेलर (ETV Bharat)

