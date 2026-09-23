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निष्ठा, अंधश्रद्धा आणि सूडाच्या जाळ्यात पाच जणांचा बळी; आझमगढ हत्याकांडाची संपूर्ण कहाणी

आझमगडमध्ये तिहेरी हत्येनंतर आरोपीने मुलांना ओलीस ठेवून खोलीत आश्रय घेतला; त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये आरोपी आणि त्याचा 8 वर्षांचा मुलगा, असे दोघेही ठार झाले.

AZAMGARH POLICE ENCOUNTER
आझमगढ हत्याकांडाची संपूर्ण कहाणी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 1:06 PM IST

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आझमगढ: उत्तर प्रदेशातील आझमगढ जिल्ह्यातील अहरौला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या शंभूपूर गावातील रहिवाशांसाठी मंगळवारची रात्र एका दुःस्वप्नासारखी ठरली. अरविंद नावाच्या व्यक्तीच्या एका विकृत ध्यासातून (वेडापणामुळे) सुरू झालेल्या या रक्तरंजित घटनेचा शेवट पाच जणांच्या मृत्यूने झाला. संध्याकाळी आपली पत्नी आणि दोन पुजाऱ्यांची गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर अरविंदने तीन मुलांना एका खोलीत ओलीस ठेवले, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करूनही त्याने शरणागती पत्करण्यास नकार दिला. खोलीतून गोळीबाराचा आवाज ऐकू आल्यावर पोलीस पथकाने दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने पथकावर गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो जखमी झाला.

दोन मुलांची सुटका : आझमगढचे एसएसपी अनिल कुमार यांनी सांगितले की, आरोपी मुलांसह खोलीत होता. पोलिसांनी त्याला बाहेर येण्यासाठी अनेकदा इशारा दिला, परंतु आरोपीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आपल्याच एका मुलावर गोळी झाडली. मुलांच्या सुरक्षेची काळजी वाटल्याने पोलिसांनी प्रत्युत्तरदाखल गोळीबार केला, ज्यात आरोपी अरविंद जखमी झाला. दोघांनाही तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दोन मुलांना परी नावाची 10 वर्षांची मुलगी आणि सहा महिन्यांची चिमुकलीला सुखरूप वाचवण्यात आले.

पाच दिवसांच्या धार्मिक विधीमुळे वाद : कुटुंबातील सदस्यांनी पोलिसांना सांगितले की, अरविंद कुमार काही काळापासून मानसिक समस्यांनी त्रस्त होता. त्याच्या या स्थितीचे कारण 'अतिंद्रिय बाधा' (अंगात दुष्ट शक्तीचा संचार) असल्याचे मानले जात होते. त्याची मानसिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि कथित दुष्ट शक्तींना दूर करण्यासाठी घरात पाच दिवसांचा धार्मिक विधी सुरू होता. 22 सप्टेंबर रोजी या विधीचा चौथा दिवस असतानाच ही रक्तरंजित घटना घडली. घरातील धार्मिक विधींमुळे अरविंद संतापला होता.

सहा महिन्यांच्या चिमुरडीला एका खोलीत कोंडून ठेवले : ही धक्कादायक घटना मंगळवारी संध्याकाळी एका धार्मिक विधीदरम्यान सुरू झाली; बाजारातून घरी परतलेल्या अरविंद सिंगने तिथे उपस्थित असलेल्या पुजाऱ्यांकडे आधार कार्डची मागणी केली, यावरून वाद झाला आणि त्याने पिस्तुलातून गोळीबार केला. यात त्याची पत्नी बबिता सिंग (40) आणि पुजारी पं. महेंद्र पाठक (42) व पं. अखिलेश मिश्रा (वय 55) यांची गोळ्या झाडून घटनास्थळीच हत्या करण्यात आली. गोळीबाराची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले; त्यानंतर आरोपीने स्वतःला आणि आपल्या तीन मुलांना मुलगी परी (वय 10), मुलगा शौर्य (वय 9) आणि सहा महिन्यांची चिमुरडी एका खोलीत कोंडून घेतले.

या घटनेची मुळे 2019 मध्ये दडलेली आहेत : असे समजते की, अरविंदचा सख्खा भाऊ सुनील सिंग हा मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे यांचा पीआरओ (PRO) म्हणून कार्यरत होता. 2019 मध्ये अरविंदचे चुलत भाऊ, मनीष आणि अवनीश यांनी सुनीलची हत्या केली होती. या घटनेच्या अवघ्या दीड महिन्यापूर्वीच मनीष आणि अवनीश यांची कारागृहातून सुटका झाली होती. सुनील सिंग यांचा मेहुणा सूरज सिंग याने उघड केले की, बबिताचे मनीषसोबत प्रेमसंबंध होते. ही बाब समजताच सुनील सिंग यांनी मनीषविरुद्ध चोरी, सोनसाखळी हिसकावणे आणि विनयभंग यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी अनेक एफआयआर (FIR) दाखल केले होते. न्यायालयाने मनीष आणि अवनीश यांना 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

सध्याच्या घटनेच्या अवघ्या दीड महिन्यापूर्वीच त्यांची सुटका : 2019 मध्ये मनीष आणि अवनीश यांची जामिनावर सुटका झाली, त्यानंतर त्यांनी सुनील सिंग यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. या हत्येप्रकरणी त्यांना पुन्हा कारागृहात टाकण्यात आले होते आणि सध्याच्या घटनेच्या अवघ्या दीड महिन्यापूर्वीच त्यांची सुटका झाली होती. अरविंदचे कुटुंबीय अत्यंत तणावाखाली आणि चिंतेत जगत होते.

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आझमगढ हत्या प्रकरण
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