उत्तराखंडमध्ये भीषण दुर्घटना, कार खोल दरीत कोसळली, पाच जणांचा मृत्यू
देवप्रयाग-पौरी रस्त्यावर सबदरखालजवळ एक कार दरीत कोसळली. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
Published : August 7, 2026 at 4:54 PM IST
पौरी गढवाल : उत्तराखंडच्या पौरी गढवाल जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. देवप्रयाग-पौरी रस्त्यावर सबदरखालजवळ एक कार दरीत कोसळली. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी पौरी-देवप्रयाग महामार्गावरील सबदरखालजवळ चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार दरीत कोसळल्याचं म्हटलं जात आहे.
एक जण गंभीर जखमी : दरम्यान, ही कार देवप्रयागहून पौरीकडे जात होती. या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बचाव व मदतकार्य सुरू केलं. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, एसडीआरएफलाही (SDRF) पाचारण करण्यात आलं. एसडीआरएफच्या जवानांनी दरीत उतरून कारतील सहा जणांना बाहेर काढले. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरु : पोलीस सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत. गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी सुरुवातीला बागी रुग्णालयात पाठवलं होतं, परंतु प्रकृती चिंताजनक असल्यानं डॉक्टरांनी त्याला श्रीनगर येथील मोठ्या रुग्णालयात पाठवण्यास सांगितलं. दरम्यान, कारमध्ये आणखी कोणी होतं का? हे शोधण्यासाठी पोलीस आणि एसडीआरएफ सध्या आजूबाजूच्या परिसरात शोध घेत आहेत. कारमधील सर्वजण हरिद्वारचे असून कामासाठी पौरीला जात होते. तसंच अपघाताचं कारण अद्याप समजलेलं नाही.
उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कार खाई में गिरी, पांच लोगों की मौत @OfficeofDhami @PauriPolice @uksdrf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 7, 2026
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हरिद्वारमधील पाच जणांचा मृत्यू : "आज सकाळी जवळपास साडे अकरा वाजता देवप्रयाग पोलीस ठाण्यावा 112 वर कॉलद्वारे पौरी रस्त्यावर एक कार दरीत पडल्याची माहिती मिळाली. या माहितीनुसार, पोलीस आणि एसडीआरएफचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्व मृत व्यक्ती हरिद्वार जिल्ह्यातील लक्सर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी होते. एक व्यक्ती जखमी झाला असून, त्याला श्रीनगर रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे," असं पौरीचे एसएसपी सर्वेश पवार यांनी सांगितलं.
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