लग्नाला जाताना काळाचा घाला, भरधाव कार तलावात कोसळली, पाच जणांचा मृत्यू
हा अपघात ढेंकनाल सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील छटिया गावात घडला.
Published : July 23, 2026 at 2:59 PM IST
ढेंकनाल (ओडिशा) : ओडिशामधील ढेंकनाल जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ढेंकनाल जिल्ह्यात एक कार तलावात कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात ढेंकनाल सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील छटिया गावात घडला.
कारवरील नियंत्रित सुटल्यानं अपघात : मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री उशिरा लग्नाला आलेल्या पाहुण्यांना घेऊन जाणारी एक कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तलावात कोसळली. चालकाचे कारवरील नियंत्रित सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. या कारमध्ये सात तरुण होते, त्यापैकी दोघांना गावकऱ्यांनी वाचवले. हे कारमधील प्रवाशी मोटंगा येथील बांगुरसिंग येथून इंदिपूरला प्रवास करत होते.
सर्व बांगुरुसिंह गावचे रहिवासी : मृतकांची ओळख चालक चंद्रकांत स्वैन, अविनाश साहू, राकेश साहू, श्रीराम साहू आणि अभिजीत साहू अशी पटली असून, हे सर्व बांगुरुसिंह गावचे रहिवासी होते. त्यांचे वय 20 ते 25 वर्षांच्या दरम्यान होते. तर वाचवण्यात आलेल्या तरुणांची ओळख बाबुल साहू आणि सौम्य रंजन साहू अशी पटली असून, तेही बांगुरुसिंह गावचेच रहिवासी आहेत. त्यांना ढेंकनाल जिल्हा मुख्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
कसा घडला अपघात? : अपघातानंतर पीडितांना वाचवणाऱ्या प्रकाश चंद्र बारीक यांनी सांगितलं की, "हा अपघात पहाटे 2:30 च्या सुमारास झाला. लग्नाची वरात मोटांगा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बांगुरुसिंह गावातून सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इंदिपूर गावाकडे जात होती. भरधाव वेगात असलेल्या कारचे वळणदार रस्त्यामुळं नियंत्रण सुटले, ती उलटली आणि एका तलावात पडली. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलो आणि त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला."
तलावातून कार बाहेर काढली : पुढं प्रकाश चंद्र बारीक म्हणाले की, "कारचा दरवाजा तोडून त्या तरुणांना तलावातून बाहेर काढण्यात आले. कारमधील सात तरुणांपैकी पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना रुग्णवाहिकेनं ढेंकनाल जिल्हा मुख्य रुग्णालयात नेण्यात आलं." दरम्यान, सदर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तलावातून अपघातग्रस्त कार बाहेर काढली. पोलिसांनी सांगितलं की, शवविच्छेदन पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिले जातील.
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