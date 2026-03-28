ओडिशामध्ये यात्रेकरूंना घेऊन जाणारी बस पलटली, पाच जणांचा मृत्यू, 40 जण जखमी

शुक्रवारी रात्री नयागढमधील दसपल्ला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिठाखाई खोऱ्याजवळ 'माँ सिंहेश्वरी' नावाची एक खाजगी पर्यटक बस पलटी होऊन अपघात झाला.

Five killed, 40 injured as tourist bus overturns in Odisha's Nayagarh
ओडिशामध्ये यात्रेकरूंना घेऊन जाणारी बस पलटली, पाच जणांचा मृत्यू, 40 जण जखमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 2:43 PM IST

नयागढ (ओडिशा) : ओडिशामध्ये यात्रेकरूंना घेऊन जाणारी बस पलटी झाली. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून 40 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी 15 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर पाच जणांना भुवनेश्वर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री नयागढमधील दसपल्ला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिठाखाई खोऱ्याजवळ 'माँ सिंहेश्वरी' नावाची एक खाजगी पर्यटक बस पलटी होऊन अपघात झाला. दरम्यान, ही बस बरहमपूरहून बलांगीर येथील हरिशंकर मंदिराकडे जात होती.

पाच जणांचा मृत्यू, 40 हून अधिक जण जखमी : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बस गंजम जिल्ह्यातील बरहमपूर भागातील 55 भाविकांना बलांगीर जिल्ह्यातील हरिशंकर आणि नृसिंहनाथ मंदिरांना भेट देण्यासाठी घेऊन जात होती. बस शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजता बरहमपूरहून निघाली होती. दसपल्ला इथं भाविकांनी दुपारचे जेवण केल्यानंतर बस हरिशंकरच्या दिशेनं निघाली होती. यादरम्यान, पहाटे दोनच्या सुमारास पिठाखाई दरी ओलांडताना चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं, ज्यामुळं बस पलटी झाली. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून 40 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.

पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू : या अपघातानंतर स्थानिक नागरिक, अग्निशमन दल आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झालं. त्यांनी जखमींना दसपल्ला येथील रुग्णालयात दाखल केलं. तसंच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नयागढ जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यान, या अपघाताचा तपास दसपल्ला पोलिसांनी करत आहेत. चालक दारूच्या नशेत बस चालवत असल्याचा आरोप असून, त्याप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. नयागढचे पोलीस अधिकारी ज्योतिरंजन सामंत्रे यांनी सांगितलं की, "जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तर गंभीर जखमींना भुवनेश्वरला हलवण्यात आलं आहे."

सर्व प्रवासी बरहमपूर भागातील : एका जखमी प्रवाशानं सांगितलं की, "आम्ही बरहमपूरहून निघून बलांगीर येथील हरिशंकर मंदिरात जात होतो. रस्त्यावरील वळणावर ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत असताना बस उलटली. या अपघातात माझ्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला." दरम्यान, एल हरी पात्रा, लक्ष्मी पात्रा, सुप्रभा साहू, सुमंती साहू आणि बस चालक प्रवीण कुमार साहू अशी मृत झालेल्या व्यक्तींची नावं आहेत. हे सर्व बरहमपूर भागातील आहेत. तसंच हे प्रवासी 'माँ तारिणी टुरिस्ट अँड ट्रॅव्हल्स'द्वारे आयोजित केलेल्या 11 ठिकाणांच्या तीन दिवसीय सहलीवर होते. ते 1 एप्रिलला परतणार होते.

