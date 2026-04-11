दिल्लीत प्रशासकीय महिला अधिकाऱ्यांचं पहिलं मराठी साहित्य संमेलन; देशभरातील साहित्यिक अधिकाऱ्यांना मिळणार व्यासपीठ

दिल्लीत प्रशासकीय अधिकारी महिलांचं पहिलं मराठी साहित्य संमेल्लन घेतलं आयोजित करण्यात आलं आहे. या संमेलनाला देशभरातून प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

Published : April 11, 2026 at 3:01 AM IST

नवी दिल्ली : देशातील विविध प्रशासकीय सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या साहित्यिक अभिव्यक्तीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं. दिल्लीमध्ये प्रथमच प्रशासकीय महिला अधिकाऱ्यांचं मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे. या संमेलनामुळे देशभरातील साहित्यिक असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना एकत्र येण्याचं आणि आपले विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

दिल्लीत होणार महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं साहित्य संमेलन : महिला शासकीय अधिकाऱ्यांचं साहित्य संमेलन दिल्लीत होऊ घातलं असून, स्वागताध्यक्ष सुप्रिया देवस्थळी यांनी सांगितलं की "महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं होणार हे पहिलं असं साहित्य संमेलन असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाङ्मयमय इतिहासामधील ही एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट ठरणार आहे. दोन दिवसांचा हा कार्यक्रम असून कोणत्याही साहित्य संमेलनामध्ये असतात तसे बरेचसे कार्यक्रम या संमेलनात आहेत. या संमेलनाची सुरुवात ग्रंथ दिंडीनं होणार आहे, त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, कवी संमेलन, वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा यांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हे व्यासपीठ महिला अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचं असून, वेगळ्या प्रकारचे अनुभव त्यांच्या साहित्यनिर्मितीत दिसून येतात. या माध्यमातून महिलांना एकमेकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. मराठी वाङ्मयामध्ये भविष्यात अधिक चांगल्या घडामोडी घडण्याची ही सुरुवात ठरू शकते. या संमेलनाला महाराष्ट्र राज्य, दिल्ली केंद्र शासन आणि इतर राज्यांमधील कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून विविध स्तरांवरील अनुभवांमुळे संमेलन अधिक समृद्ध होणार आहे.

महाराष्ट्र सदनमध्ये आयोजित करण्यात आलं संमेलन : या उपक्रमाच्या निमंत्रक आर विमला यांनी सांगितलं की शासकीय महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या व्यस्त जीवनातून आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी हा उपक्रम महाराष्ट्र सदनमध्ये आयोजित करण्यात येत आहे. भारतातील पहिलं अखिल भारतीय महिला प्रशासकीय अधिकारी साहित्य संमेलन दिल्ली येथे होत असल्याचा त्यांना विशेष आनंद आहे. महाराष्ट्र सदनमध्ये नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी खाद्य संस्कृती, वस्त्र संस्कृती, आंबा महोत्सव, फूड फेस्टिव्हल, हुरडा महोत्सव अशा विविध उपक्रमांचं आयोजन केलं. त्यातूनच या संमेलनाची कल्पना पुढं आली. स्वतः लेखनाची आवड असल्यानं आणि इतर लेखन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य व्यासपीठ मिळत नसल्याची जाणीव असल्यानं हा उपक्रम हाती घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. आजच्या काळात वाचन-लेखन कमी होत चाललं असल्यानं ते जतन करणं गरजेचे आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. लीलाताई सत्यनारायण यांसारख्या कवयित्रींपासून प्रेरणा घेत हा उपक्रम पुढं नेण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दोन दिवसांच्या संमेलनात विविध परिसंवाद : या दोन दिवसांच्या संमेलनात विविध परिसंवाद, महिला प्रश्न, क्रिएटिव्ह विषय, संध्याकाळी गझल कार्यक्रम, कवितांचं सादरीकरण यांचा समावेश आहे. बहिणाबाई सभागृहात कवयित्री दोन दिवस कविता सादर करणार असून मुख्य सभागृहात पाच प्रकारची सतंरे होणार आहेत. यामध्ये कामातील अडथळे, सर्जनशीलता, विविध राज्यांतील महिला अधिकाऱ्यांचे अनुभव, मराठीशी जुळवून घेण्याचा प्रवास यावर चर्चा होणार आहे. महिला अधिकाऱ्यांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी, अनुभव शेअर करण्यासाठी आणि अडचणी मांडण्यासाठी हे व्यासपीठ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. सरकारी कामाच्या धकाधकीतही सर्जनशीलता जपणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांसाठी हा अनुभव आनंददायी ठरेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. या संमेलनात काव्यवाचन, परिसंवाद, अनुभव कथन, तसेच विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. “प्रशासनातील अनुभव आणि साहित्य निर्मिती”, “महिला सक्षमीकरण आणि लेखन” यांसारख्या विषयांवर चर्चा होणार आहे, असं आयोजन समिती सदस्य लेशपाल जवळगे यांनी सांगितलं. हे संमेलन महिला अधिकाऱ्यांच्या विचारविश्वाला दिशा देणारं आणि त्यांच्या अनुभवांना समाजासमोर आणणारं एक महत्त्वाचा मंच ठरणार आहे. भविष्यात हे संमेलन दरवर्षी आयोजित करण्याचाही विचार आहे. या उपक्रमामुळे मराठी साहित्याला एक नवीन आयाम मिळणार असून, प्रशासनात कार्यरत महिलांच्या सर्जनशील योगदानाची देशपातळीवर दखल घेतली जाणार आहे, असं लेशपाल यांनी स्पष्ट केलं.

