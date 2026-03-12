ETV Bharat / bharat

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळं तणाव; होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पहिलं जहाज मुंबईत दाखल!

या जहाजामधील टँकरमध्ये 1 मार्च रोजी सौदी अरेबियातील रास तनुरा बंदरातून कच्चे तेल भरले होते आणि 3 मार्च रोजी ते निघाले होते.

First India-Bound Vessel Liberia Flagged Shenlong Suezmax With 1,35,335 Metric Tonnes Crude, Reaches Mumbai Via Strait Of Hormuz
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळं तणाव; होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पहिलं जहाज मुंबईत दाखल! (ANI)
By ANI

Published : March 12, 2026 at 7:28 PM IST

मुंबई : मध्यपूर्वेत सध्या मोठा संघर्ष सुरू आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळं 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' सध्या जगातील सर्वात धोकादायक सागरी मार्ग बनली आहे. अशा परिस्थितीत, सौदी अरेबियातून कच्चे तेल घेऊन भारतात येणारे लायबेरियाचा ध्वज असलेले 'शेनलाँग सुएझमॅक्स' (Shenlong Suezmax) हे जहाज मुंबई बंदरात पोहोचलं आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे जाणारा पहिला जहाज ठरला आहे. या जहाजामधील टँकरमध्ये 1 मार्च रोजी सौदी अरेबियातील रास तनुरा बंदरातून कच्चे तेल भरले होते आणि 3 मार्च रोजी ते निघाले होते. सागरी ट्रॅकिंग डेटावरून असं दिसून आलं की, हे जहाज 8 मार्च रोजी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पोहोचले.

1,35,335 मेट्रिक टन कच्चे तेल : दरम्यान, हे जहाज बुधवारी दुपारी 1 वाजता मुंबई बंदरात दाखल झाले आणि सायंकाळी 6:06 वाजता जवाहर द्वीप इथं थांबलं. या जहाजामध्ये 1,35,335 मेट्रिक टन कच्चे तेल आहे. जे पूर्व मुंबईतील माहुल येथील रिफायनरीजसाठी पाठवले जाणार आहे. कच्चे तेल जहाजातून खाली करण्याच्या प्रक्रियेला जवळपास 36 तास लागण्याची शक्यता आहे. हे जहाज शेनलाँग शिपिंग लिमिटेडच्या मालकीचे आहे आणि अथेन्सच्या डायनाकॉम टँकर मॅनेजमेंट लिमिटेडद्वारे व्यवस्थापित केलं जातं. या जहाजात भारतीय, पाकिस्तानी आणि फिलिपिनो नागरिकांसह 29 क्रू मेंबर्स आहेत. तर जहाजाचं नेतृत्व एका भारतीयाकडे आहे.

जहाजांना इराणची परवानगी घ्यावी लागेल; अन्यथा...: यापूर्वी, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) नेव्हल फोर्सच्या कमांडरनं सांगितलं होतं की, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करू इच्छिणाऱ्या जहाजांना इराणची परवानगी घ्यावी लागेल; अन्यथा, ते इराणी हल्ल्यांचे लक्ष्य बनू शकतात. बुधवारी सामुद्रधुनीत इराणच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दोन जहाजांना लक्ष्य करण्यात आल्याचं रिअर अॅडमिरल अलिरेझा तांगसिरी यांनी सांगितलं. तर "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना सुरक्षित मार्गाची खात्री होती का? हे एक्सप्रेस रोम आणि मयुरी नारी या जहाजांच्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं पाहिजे, ज्यांनी आज पोकळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं आणि सामुद्रधुनी ओलांडण्याचा विचार केला, परंतु त्यांना पकडण्यात आलं. जाण्याचा विचार करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला इराणकडून परवानगी घ्यावी लागेल," असं इराणी जनरलनं एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

