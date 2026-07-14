केरळच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपाच्या एका नगरसेवकानं घेतली तुरुंगात शपथ
नगरसेवक आर. सुगथन सध्या केरळ समाजविघातक कृत्ये प्रतिबंधक कायद्या (KAAPA) अंतर्गत तुरुंगवासात आहेत.
Published : July 14, 2026 at 8:10 PM IST
त्रिशूर : केरळच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एका लोकप्रतिनिधीनं तुरुंगातच पदाची शपथ घेतली. तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेचे भाजपा नगरसेवक आर. सुगथन यांनी वियायूर मध्यवर्ती तुरुंगात शपथ घेतली. तिरुवनंतपुरमचे महापौर व्ही. व्ही. राजेश यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तुरुंगात विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. नगरसेवक आर. सुगथन सध्या केरळ समाजविघातक कृत्ये प्रतिबंधक कायद्या (KAAPA) अंतर्गत तुरुंगवासात आहेत.
पुन्हा शपथ घेण्याचे निर्देश : विविध देवतांच्या नावानं शपथ घेतल्याच्या आरोपावरून उच्च न्यायालयानं यापूर्वी सुगथन यांच्यासह 20 भाजपा नगरसेवकांचा शपथविधी अवैध ठरवला होता. त्यानंतर न्यायालयानं त्यांना चार आठवड्यांच्या आत पुन्हा शपथ घेण्याचे निर्देश दिले होते. उर्वरित 19 नगरसेवकांनी याचे पालन करून पुन्हा पदाची शपथ घेतली. मात्र, सुगथन यांची केरळ समाजविघातक कृत्य प्रतिबंधक कायद्या (KAAPA) अंतर्गत 9 जून रोजी तुरुंगात रवानगी केल्यामुळं ते मुदतीत शपथ घेऊ शकले नाहीत. दरम्यान, तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत भाजपाला आपलं बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी सुगथन यांचा शपथविधी महत्त्वाचा असल्यानं, या परिस्थितीमुळं एका नव्या कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली.
उच्च न्यायालयात धाव : विहित वेळेत शपथ न घेतल्यामुळं नगरसेवक पद गमावण्याचा धोका निर्माण झाल्यानं, सुगथन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या आठवड्यात, नेदुमंगड दंडाधिकारी न्यायालयानं त्यांना केरळ समाजविघातक कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या आरोपांवर आधारित दोन प्रकरणांमध्ये एक दिवसाचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र, दंडाधिकारी न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, हा अंतरिम जामीन त्यांच्या प्रतिबंधात्मक कोठडीतून सुटका झाल्यावरच प्रभावी होईल. त्यामुळं, एक निवडून आलेला प्रतिनिधी म्हणून आपल्या हक्कांचे संरक्षण व्हावं, असा मुख्य युक्तिवाद करत त्यांनी सुटका आणि शपथ घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तुरुंगात शपथविधीला परवानगी : पोलीस महासंचालक आणि राज्य सरकारनं सुगथन यांच्या अर्जाला तीव्र विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, केरळ समाजविघातक कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कैद्याला घटनात्मक अधिकार किंवा सवलती दिल्या जाऊ शकत नाहीत. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना अशा सवलती देणं हा एक धोकादायक पायंडा पाडेल, असा युक्तिवाद अभियोजन पक्षानं केला. मात्र, हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठानं लोकशाही आणि लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष परिस्थितीत विशेष निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं नमूद करत सुगथन यांना तुरुंगात शपथविधीला परवानगी दिली. तसंच न्यायालयानं पुढं असंही म्हटलं की, केवळ तांत्रिक कारणांवरून निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला शपथ घेण्याची संधी नाकारणं हे लोकशाहीविरोधी आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधीनं घेतली तुरुंगात शपथ : आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास वियायूर मध्यवर्ती कारागृहात सुगथन यांचा शपथविधी कार्यक्रम पार पडला. तुरूंग अधीक्षकांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमासाठी महापौरांसोबत तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेचे एक विशेष प्रतिनिधीमंडळ वियायूरला आले होते. राज्यात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यानं तुरुंगात असताना शपथ घेतली आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयानं मान्यताप्राप्त पत्रकारांनाही आत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. शपथविधी पार पडल्यानंतर, सुगथन यांनी नगरसेवक म्हणून आपले पद अधिकृतपणे कायम ठेवले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना महापौर व्ही. व्ही. राजेश म्हणाले की, "आता महापालिका प्रशासन आपल्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सुरळीतपणे काम करेल." दरम्यान, डाव्या लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वानं या घडामोडीवर तीव्र टीका केली असून, केरळ समाजविघातक कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातील कैद्याला तुरुंगातच शपथ घेऊ देणं पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचं म्हटलं आहे.
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