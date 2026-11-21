अखेर प्रतिक्षा संपली! देशातील पहिली बुलेट ट्रेन 2027 मध्ये धावणार, अश्विनी वैष्णव यांनी दिली माहिती
देशातील पहिली हाय-स्पीड रेल्वे सेवा अर्थात बुलेट ट्रेन 2027 मध्ये सुरू होणार आहे.
Published : November 21, 2026 at 9:35 AM IST
नवी दिल्ली : देशातील पहिली हाय-स्पीड रेल्वे सेवा अर्थात बुलेट ट्रेन 2027 मध्ये सुरू होणार आहे. यातील पहिला टप्पा सुरत ते वापी दरम्यान कार्यान्वित होईल. तसंच मुंबईपर्यंतचा संपूर्ण मार्ग टप्प्याटप्प्याने सुरू केला जाईल, अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
बांधकामाच्या गतीबद्दल बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सप्टेंबरपर्यंत 456 किमी पियरचे काम आणि 371 किमी व्हायडक्टचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 299 किमीच्या पट्ट्यात सहा लाख ध्वनीरोधक बसवण्यात आले आहेत. 206 किमीच्या व्हायडक्टवर 9 हजार 300 ओएचई मास्ट्स बसवण्यात आले आहेत.
स्थानकांवरील सिव्हिल काम पूर्ण - याव्यतिरिक्त त्यांनी यावर जोर दिला की, चार डोंगराळ बोगदे खोदण्यात आले आहेत. 21 किमी लांबीच्या बोगद्यापैकी 5 किमीचा बोगदा डोंगराळ बोगदा पद्धतीचा वापर करून खोदण्यात आला आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आठ स्थानकांवरील सिव्हिल काम पूर्ण झाले असून, आर्किटेक्चरल फिनिशिंगचे काम सुरू आहे.
साबरमती, सुरत आणि ठाणे येथील तिन्ही रोलिंग स्टॉक डेपोमध्ये काम सुरू आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले. समुद्राखालून जाणाऱ्या बोगद्याच्या बांधकामाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात हा मार्ग 21 किमी लांबीच्या बोगद्यातून जातो, ज्यापैकी 7 किमीचा भाग समुद्राखाली, ठाणे खाडीच्या (Thane Creek) खालून जातो.
'टनल बोरिंग मशिन' कार्यान्वित - हा भारतातील पहिला समुद्राखालचा रेल्वे बोगदा आहे. वैष्णव म्हणाले, "जुलै 2026 मध्ये विक्रोळी आणि सावली येथून दोन 'टनल बोरिंग मशिन' (Tunnel Boring Machines) कार्यान्वित करण्यात आली. भारतात वापरल्या गेलेल्या सर्वात मोठ्या यंत्रांपैकी ही काही यंत्रे आहेत."
मुंबई-अहमदाबाद अति-वेगवान रेल्वे मार्ग : अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor) प्रकल्प हा भारताच्या रेल्वे आधुनिकीकरणातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (India first bullet train) म्हणून हा प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांना जोडणार आहे. 508 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गानं महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा-नगर हवेली या प्रदेशांमधून प्रवास करता येणार (Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project) आहे. हा प्रकल्प केवळ प्रवासी वाहतूक वेगवान करणार नाही तर देशात स्वदेशी हाय-स्पीड रेल्वे इकोसिस्टम तयार करेल. व्हायाडक्ट, बोगदे, पूल, स्टेशन, सिग्नलिंग आणि पॉवर सिस्टम यासारख्या प्रगत पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. 2027 च्या ऑगस्टमध्ये पहिली सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा असलेल्या या प्रकल्पामुळं भारत हाय-स्पीड रेल्वेच्या भविष्यातील विस्तारासाठी तयार होत आहे. जपानच्या 'शिंकान्सेन' (Shinkansen) तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली ही बुलेट ट्रेन या मार्गावरील प्रवासाचा वेळ कमी करून करेल. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं उद्घाटन 2027 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, देशभरात आणखी सात हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.'
हेही वाचा - Explainer : वाफेपासून ते हाय-स्पीड वेगापर्यंत, 6 तासांचा प्रवास आता 2 तासांत; भारतात आधुनिक रेल्वे युगाची सुरुवात!