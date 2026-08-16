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वाराणसी विमानतळावर गोळीबार, 2 कर्मचारी जखमी; सुरक्षा तपासणीदरम्यान गोळीबारामुळे भीतीचं वातावरण

प्रवाशाने आपल्यासोबत परवानाधारक पिस्तूल आणले होते. सुरक्षा तपासणीदरम्यान पिस्तूल तपासले जात असताना आणि त्यातील गोळ्या मोजल्या जात असताना चुकून गोळी सुटली.

Varanasi airport
वाराणसी विमानतळावर गोळीबार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 3:07 PM IST

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वाराणसी: रविवारी सकाळी बाबतपूर येथील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गोळीबार झाला. या घटनेत एक महिला सुरक्षा कर्मचारी आणि एक पुरुष जखमी झाले. दोघांनाही एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आरोपी प्रवाशाला ताब्यात घेतले. या गोळीबारामुळे विमानतळावर बराच वेळ घबराट पसरली होती. गोमती विभागाच्या पोलीस उपआयुक्त नीतू कडियान यांनी रविवार 16 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी सुमारे 9:30 वाजता जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आझमगड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले प्रवासी कमलेश राय हे आपल्या पत्नीसह एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या IX1810 या विमानाने वाराणसीहून मुंबईला जात असताना वाराणसी येथील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आले होते.

गोळ्या मोजल्या जात असताना चुकून गोळी सुटली : प्रवाशाने आपल्यासोबत परवानाधारक पिस्तूल आणले होते. सुरक्षा तपासणीदरम्यान पिस्तूल तपासले जात असताना आणि त्यातील गोळ्या मोजल्या जात असताना चुकून गोळी सुटली. वाहनाची तपासणी करणाऱ्या एका महिलेच्या पायाला आणि जवळच उभ्या असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या अंगठ्याला गोळी लागल्याने दोघेही जखमी झाले आहेत. दोन्ही जखमींना उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.

आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाणार : घटनेची माहिती मिळताच गोमती विभागाचे पोलीस उपआयुक्त, पिंड्राचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक माहिती गोळा केली जात आहे. या प्रकरणी आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. स्थानिक फुलपूर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, विमानतळ संचालक पुनित गुप्ता यांनी सांगितले की, घटनेचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.

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