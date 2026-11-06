पंजाबमध्ये कर्मभूमी एक्सप्रेसच्या 4 डब्यांना भीषण आग; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वेनं कर्मभूमी एक्सप्रेसच्या डब्यांना लागलेल्या आगीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : November 6, 2026 at 4:35 PM IST
राजपुरा (पंजाब) : पंजाबमध्ये शुक्रवारी दुपारी कर्मभूमी एक्सप्रेसला (12508) आग लागल्याची घटना घडली. यामुळं प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. राजपुरा इथं पोहोचताच एक्सप्रेसच्या चार डब्यांना ही आग लागली. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वेनं कर्मभूमी एक्सप्रेसच्या डब्यांना लागलेल्या आगीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व संभाव्य बाजू तपासल्या जातील, असं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, या आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. ही घटना सराई वंजारा गावाजवळ घडली.
प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं : घटनेच्या व्हिडिओमध्ये सर्वत्र धूर पसरताना दिसत असून, घाबरलेले प्रवासी ट्रेनमधून बाहेर पडल्याचं दिसत आहे. आगीची माहिती मिळताच प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. दरम्यान, लोको पायलटच्या प्रसंगावधानामुळं, किरकोळ आग लागताच ट्रेन थांबवण्यात आली. त्यानंतर प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. सुदैवानं, प्रवासी परिस्थिती ओळखून आग पसरण्यापूर्वीच सावधगिरीनं ट्रेनमधून बाहेर पडले. त्यामुळं मोठी दुर्घटना टळली. दिवाळी आणि छठ सणांमुळे ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी होती.
#WATCH | Rajpura, Punjab: Fire breaks out in 4 coaches of Karmabhumi Express in the Ambala division; no casualties reported Northern Railway CPRO Himanshu Shekhar Upadhyay stated that the train stopped safely after its safety system was triggered near Sarai Banjara station. The fire is being brought under control; senior officials are on-site, and no injuries have been reported.— ANI (@ANI) November 6, 2026
कोणतीही जीवितहानी नाही : या घटनेबाबत उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, "अंबाला विभागातील सराई बंजारा स्थानकाजवळ अमृतसरला जाणाऱ्या 12508 कर्मभूमी एक्सप्रेसच्या चार डब्यांना आग लागल्याची माहिती मिळाली. सुरक्षा यंत्रणा वेळेवर कार्यान्वित झाल्यामुळं गाडी थांबवण्यात आली असून आग विझवण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी, नुकसान किंवा जखमी झाल्याचं वृत्त नाही."
प्रवाशांसाठी दुसऱ्या ट्रेनची व्यवस्था : सरकारी रेल्वे पोलीस (जीआरपी) एसएचओ गुरप्रीत सिंग यांनी सांगितलं की, ही घटना एका डब्यातील पंख्यामध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आग आधी एका डब्यात लागली आणि नंतर ती उर्वरित डब्यांमध्ये पसरली. या घटनेनंतर, ट्रेनमधील आगीमुळं प्रवासी घाबरले होते. प्रवाशांच्या पुढील प्रवासासाठी दुसऱ्या ट्रेनची व्यवस्था करण्यात येत होती.
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