टाटा-एर्नाकुलमच्या दोन रेल्वे डब्यांना भीषण आग; एका प्रवाशाचा मृत्यू

विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील दुव्वाडा मार्गे एर्नाकुलमला जाणाऱ्या टाटा-एर्नाकुलम (१८१८९) एक्सप्रेसला मध्यरात्रीनंतर आग लागली. ट्रेनच्या पेंट्री कारला लागून असलेल्या बी१ आणि एम२ एसी कोचमध्ये आग लागली.

fire broke out in tatanagar ernakulam express
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेसला लागलेली आग (Source- Eeenadu)
By PTI

Published : December 29, 2025 at 7:43 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 8:48 AM IST

विशाखापट्टणम- एलामंचिलीपासून सुमारे ६६ किलोमीटर अंतरावर टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांना आग लागल्यानं एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना रात्री १२:४५ वाजता आगीची माहिती मिळाली.

पोलीस अधिकाऱ्यानं माध्यमांना सांगितलं की, आग लागली तेव्हा एका डब्यात ८२ आणि दुसऱ्या डब्यात ७६ प्रवासी होते. दुर्दैवानं बी१ डब्यात एक मृतदेह सापडला. चंद्रशेखर सुंदरम असे मृताचं नाव आहे. आगीत नुकसान झालेले दोन्ही डबे रेल्वेपासून वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर रेल्वे ट्रेन एर्नाकुलमच्या दिशेने पुढे रवाना झाली आहे. नुकसान झालेल्या डब्यांमधील प्रवाशांना त्यांना प्रवासात पाठवले जाईल. आगीचे कारण शोधण्यासाठी दोन फॉरेन्सिक पथके काम करत आहेत.

रेल्वेला चार तास उशीर- बी१ आणि एम२ एसी डब्यांच्या जवळ पॅन्ट्रीकारला आग लागली, हे एलामंचीलजवळ कळताच लोकापायलटनं रेल्वे स्टेशनजवळ थांबविली. अग्नीशमन दलाचे जवान येईपर्यंत रेल्वेच्या दोन डब्यात पूर्णपणे आग पसरली होती. दोन्ही डब्यातील प्रवाशांचे सामान पूर्णपणे जळून गेले. घाबरलेले प्रवाशी डब्यातून बाहेर पडून स्टेशनवर पळाले. आगीमुळे धुराचे मोठे लोट निर्माण झाल्यानं काय घडतंय, याचा कुणालाही अंदाज येत नव्हता. ही रेल्वे अनाकपल्ली येथं चार तास उशिरा पोहोचली. तेथून रेल्वे पुढे गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या आगीबाबत माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बी१ एसी डब्याचे ब्रेक हे नरसिंगबल्ली येथे जाम झाले होते. त्यामुळे आग लागली होती.

अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तात्काळ आग विझविल्यानं मोठी दुर्घटना टळली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी दोन तास लागले. आम्ही अपघाताच्या कारणांचा शोध घेत आहोत. या आगीच्या घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली आहे. इतर प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी घाबरण्याची गरज नाही. दोन्ही डब्यांतील प्रवाशांसाठी विशेष बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. — तुहीन सिन्हा, एसपी, अनाकापल्ली

विजयवाडा मार्गावरील रेल्वे सेवा विस्कळित- अनाकपल्ली, एलामंचील आणि नक्कापल्ली येथील अग्नीशमन दलाच्या जवानांनी आग विझविली. आग विझविण्याकरिता दोन तास लागल्याची माहिती अनाकपल्लीचे पोलीस अधीक्षक तुहीन सिन्हा यांनी दिली. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रेल्वे स्टेशन जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. आगीमुळे सुमारे २ हजार प्रवाशांना रेल्वे स्टेशनवर थंडीत थांबावे लागले. या दुर्घटनेमुळे विशाखापट्टणम विजयवाडा मार्गावरील रेल्वे सेवा विस्कळित झाली होती. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पहाटे साडेतीननंतर जळालेले दोन डबे वेगळे केले. त्यानंतर रेल्वे सकाळी रवाना झाली.

