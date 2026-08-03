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रेल्वेच्या इंजिनला आग लागल्यानंतर तीन डब्यांचं नुकसान; प्रवाशांनी उडी मारुन वाचविले प्राण

सहरसा-सिमरी बख्तियारपूर स्टेशनवर समस्तीपूर-सहरसा पॅसेंजर रेल्वेच्या तीन डब्यांना आग लागली. ही घटना आज पहाटे घडली आहे.

samastipur saharsa passenger train fire
समस्तीपुर-सहरसा पॅसेंजर रेल्वेला लागलेली आग (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 9:36 AM IST

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सहरसा (पाटणा) : बिहारमध्ये समस्तीपूर-सहरसा पॅसेंजर ट्रेनला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. ही घटना सहरसा जिल्ह्यातील सिमरी बख्तियारपूर रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर सोमवारी पहाटे तीन वाजून 25 मिनिटाला घडली आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, रेल्वेमधील इंजिनजवळ आग लागली. या आगीच्या ज्वाळा काही क्षणांतच तीन डब्यांपर्यंत पसरल्या. आगीच्या उंच ज्वाळा वाढल्यानं धुराचे लोट आकाशाच्या दिशेने झेपावू लागल्यानं स्थानक परिसरात भीती पसरली आहे. त्यानंतर प्रवाशांचा धावाधाव होऊन चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार काही मिनिटांतच आगीनं रौद्र रूप धारण केलं. या घटनेच्या वेळी रेल्वेमध्ये मोठ्या संख्येने प्रवासी होते. आग लागल्याचं लक्षात येताच प्रवाशांनी तातडीने रेल्वेमधून खाली उतरण्यास सुरुवात केली. सर्व प्रवासी वेळेत बाहेर पडल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे.

समस्तीपुर-सहरसा पॅसेंजर रेल्वेला लागलेली आग (Source- ETV Bharat Reporter)

सुरुवातीला रेल्वेच्या डब्याच्या खालच्या भागातून आगीच्या झळ्या जाणवल्या. खाली उतरून पाहिल्यावर तिथे आगीच्या ज्वाळा वर येताना दिसल्या. मी त्वरित इतर प्रवाशांना सतर्क केले. त्यामुळे सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर पडता आले."— मोहम्मद युसूफ, सुपौल येथील प्रवासी.

samastipur saharsa passenger train fire
समस्तीपुर-सहरसा पॅसेंजर रेल्वेला लागलेली आग (Source- ETV Bharat Reporter)

सोनू कुमार हे मानसी स्थानकावरून सिमरी बख्तियारपूरला जाण्यासाठी गाडीत चढले होते. सिमरी बख्तियारपूर स्थानकावर गाडी थांबताच त्यांना इंजिनजवळ आग लागल्याचं दिसलं. काही क्षणांतच त्या आगीचं भीषण आगीत रूपांतर झाले. स्टेशन मास्तरला आगीची माहिती देण्यात आली. प्रवाशांना डब्यातून बाहेर काढण्याच्या सूचना मिळताच प्रवाशांमध्ये धावपळ आणि चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या झाल्या आहेत. त्याचबरोबर रेल्वे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्वरित आग विझवण्याचं काम सुरू केलं. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्यात आले. या घटनेनंतर रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम झाला.

सिमरी बख्तियारपूरचे स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सज्जन यांनी सांगितलं की, आगीच्या घटनेमुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. परिणामी, कोसी एक्सप्रेस (सहरसा-पाटणा), जानकी एक्सप्रेस (मनिहारी-जयनगर), सहरसा-समस्तीपूर पॅसेंजर आणि श्रावणी स्पेशल (सहरसा-देवघर) या गाड्या उशिरा धावल्या आहेत. त्या गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल झाला. पुढे कुमार सज्जन यांनी माहिती दिली की, या घटनेमुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. यामुळे कोसी एक्सप्रेस (सहरसा-पाटणा), जानकी एक्सप्रेस (मनिहारी-जयनगर), सहरसा-समस्तीपूर पॅसेंजर आणि श्रावणी स्पेशल (सहरसा-देवघर) या गाड्या उशिरानं धावल्या आहेत.

प्राथमिक तपासावरून आगीचे कारण 'शॉर्ट सर्किट' असल्याचं दिसून येत आहे. घटनेनंतर रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मदतकार्यावर लक्ष ठेवले. या घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं तपास सुरू केला आहे.— संजय कुमार सज्जन, स्टेशन अधीक्षक, सिमरी बख्तियारपूर.

आगीत जळालेल्या तीन डब्यांचे झालेले नुकसान किती आहे, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. सुदैवानं या घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाल्याचं किंवा जीवितहानी झाली नाही, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

SAMASTIPUR SAHARSA PASSENGER TRAIN
BIHAR TRAIN FIRE
रेल्वे आग
समस्तीपुर सहरसा पॅसेंजर ट्रेन
TRAIN CATCHES FIRE IN BIHAR

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