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दिल्लीतील तुघलकाबाद येथील बहुमजली इमारतीला आग, तीन जणांचा मृत्यू

सफदरजंग रुग्णालयाच्या बर्न वॉर्डमध्ये दाखल केलेल्या पाच महिलांपैकी दोघींना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, तर इतर तिघींवर उपचार सुरू आहेत.

Fire breaks out Delhi
दिल्लीतील तुघलकाबाद येथील बहुमजली इमारतीला आग (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 10:44 AM IST

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नवी दिल्ली: दिल्लीत आगीच्या घटनांमध्ये खंड पडलेला नाही. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत तुघलकाबाद येथील एका बहुमजली इमारतीला आग लागली. या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, वाचवण्यात आलेल्या आठ जणांना विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलंय. एम्स ट्रॉमा सेंटरच्या बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरी वॉर्डमध्ये दाखल केलेल्या तीन जणांपैकी एका पुरुषाचा मृत्यू झाला. सफदरजंग रुग्णालयाच्या बर्न वॉर्डमध्ये दाखल केलेल्या पाच महिलांपैकी दोघींना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, तर इतर तिघींवर उपचार सुरू आहेत.

इमारतीमधून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके : गुरुवारी पहाटे 2.25 च्या सुमारास अग्निशमन दलाला पाच मजली इमारतीला आग लागल्याचा कॉल आला. दिल्ली अग्निशमन सेवेने तात्काळ घटनास्थळी तीन वॉटर टेंडर, दोन वॉटर बाऊझर, एक ब्रीदिंग सपोर्ट युनिट आणि एक क्यूआरव्ही (QRV) पाठवले. एका अरुंद रस्त्यावर असलेल्या इमारतीमधून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झालीत. तपासाअंती असे उघड झाले की, इमारतीत पार्क केलेल्या वाहनांमध्ये आग लागली, ज्यामुळे संपूर्ण इमारतीत धूर पसरला आणि लोक आत अडकले. अग्निशमन दलाने पहाटे 3.45 पर्यंत आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आणि पहाटे 4 वाजेपर्यंत बचावकार्य संपल्याचे जाहीर केले.

वाहनांमध्ये स्फोट : प्रत्यक्षदर्शी रेणूने सांगितले की, पहाटे 2.00 वाजताच्या सुमारास इमारतीत मोठी आग लागली. शेजारी आपापल्या घरातून पाणी आणण्यासाठी आणि आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र जमले, पण तोपर्यंत आगीने गंभीर वळण घेतले होते. कॉल आल्यानंतर सुमारे 20 मिनिटांनी अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळी पोहोचली. पार्किंग लॉटमध्येही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले, ज्यामुळे आठ वाहने जळून खाक झाली.

काही लोक साडीच्या मदतीने खाली उतरले : प्रत्यक्षदर्शी सौरभने असेही सांगितले की, अनेक लोक आगीत अडकले होते आणि काही लोकांनी खाली उतरण्यासाठी आपल्या घरांच्या छतावरून साडी फेकली. जेव्हा आम्ही इमारतीच्या आत पाहिले, तेव्हा आम्हाला वाहने जळताना दिसली. आत जाण्यासाठी परिस्थिती पूर्णपणे अयोग्य होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आगीने तळमजला, पहिला आणि दुसरा मजला व्यापला असून, तिसऱ्या ते पाचव्या मजल्यांचे अंशतः नुकसान झालंय. बचावकार्यादरम्यान दिल्ली अग्निशमन दलाचे जवान छतावर पोहोचले, टेरेसच्या गेटचे कुलूप तोडून आत शिरले. पुढील कारवाई सध्या सुरू आहे.

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FIRE BREAKS OUT DELHI
TUGHLAKABAD FIRE
तुघलकाबाद इमारतीला आग
FIRE IN TUGHLAKABAD BUILDING

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