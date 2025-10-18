पंजाबमध्ये अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनला आग; प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश
पंजाबमधील अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेसमध्ये आज सकाळी भीषण आग लागली. आग आटोक्यात आणण्यात आली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं.
Published : October 18, 2025 at 10:24 AM IST
सरहिंद : शनिवारी सकाळी अमृतसरहून सहरसा येथे जाणाऱ्या गरीब रथ एक्सप्रेसमध्ये आग लागली, मात्र वेळीच आग विझवल्यानं मोठी दुर्घटना टळली. प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली होती. एका डब्यातून धूर निघताना दिसताच, अंबालापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सरहिंद रेल्वे स्थानकाजवळ ट्रेन तत्काळ थांबवण्यात आली आणि प्रवाशांना बाहेर काढून इतर डब्यांमध्ये हलवण्यात आलं. सुदैवाने, कोणतीही दुखापत किंवा जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ७:३० वाजता ही घटना घडली. आग लागल्याचे लक्षात येताच, अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई केली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षिततेसाठी बाधित डब्यातून इतर डब्यांमध्ये हलवले. आग आटोक्यात येईपर्यंत आग तीन डब्यांमध्ये पसरली होती. अधिक नुकसान टाळत, रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांसह आग त्वरित विझवली. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नसल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली.
VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025
"सरहिंद जंक्शनवर ट्रेन क्रमांक १२२०४ (अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस) मध्ये आग लागल्याची घटना घडल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. रेल्वे कर्मचारी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई केली. परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि आतापर्यंत कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही," असे अंबालाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. आगीचे नेमकं कारण अद्याप कळलेलं नाही.
Train 12204 (Amritsar-Saharsa) experienced a fire in one coach at Sirhind Station this morning (7:30 AM). The Railway staff swiftly shifted all passengers and extinguished the fire. No casualties have been reported. The affected coach has been detached. An investigation is…— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 18, 2025
सरहिंद जीआरपीचे एसएचओ रतन लाल यांच्या मते, प्रवाशांना वेळेवर बाहेर काढण्यात आल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. "या घटनेत तीन डबे खराब झाले आहेत आणि आगीच्या कारणाचा शोध घेतला जात आहे," असं ते म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, सुरक्षा तपासणीनंतर, ट्रेन लवकरच पुढे रवाना होईल. दरम्यान, उत्तर रेल्वेने असंही म्हटलं आहे की, आगीचं कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.