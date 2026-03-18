इंदूरमध्ये अग्नितांडव! एकाच घरातील 7 जण जिवंत जळाले, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग करताना आग लागल्याचा संशय
इंदूरमध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडलीय. एका इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग पॉईंटचा स्फोट झाल्यानं संपूर्ण घराला आग लागली आणि एकाच कुटुंबातील 7 सदस्यांचा होरपळून मृत्यू झाला.
Published : March 18, 2026 at 11:27 AM IST
इंदूर : मध्य प्रदेशातील इंदूर इथून एक भयानक घटना समोर आली आहे. तिलक नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बृजेश्वरी एनक्लेव्ह परिसरात पहाटे 3 ते 4 वाजण्याच्या दरम्यान एका घराला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत 7 जणांचा जळून मृत्यू झाला असून 3 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
घटनेनंतर तत्काळ बचाव आणि मदतकार्य सुरू करण्यात आलं. प्रारंभिक तपासात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंगदरम्यान झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी सांगितलं की, आग आटोक्यात आणण्यात आली असून बचावकार्य सुरू आहे. तर पोलीस आयुक्त संतोष कुमार सिंह यांनी 7 जणांच्या मृत्यूची माहिती दिली आहे.
'कार चार्ज करताना शॉर्ट सर्किट; गॅस सिलेंडरचा स्फोट' : प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरात एका कुटुंबाचा कार्यक्रम सुरू होता आणि त्यावेळी 8 ते 10 जण उपस्थित होते. घराखाली उभी असलेल्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये चार्जिंगदरम्यान शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली. ही आग पुढे इमारतीत पसरली. अशा स्थितीत घरातील एलपीजी सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच भीषण झाली आणि घरातील लोकांना बाहेर पडण्यास वेळ मिळाला नाही.
अनेक वाहनं जळून खाक; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती : या दुर्घटनेत इमारतीतील एकाच मजल्यावर 6 जण मृत अवस्थेत आढळले, तर आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. याशिवाय 3 जणांना जिवंत बाहेर काढण्यात आलं आहे. आगीत कार, दुचाकी आणि संपूर्ण इमारत जळून खाक झाली. स्थानिक रहिवाशांनी मोठा स्फोटाचा आवाज ऐकू आल्याचं सांगितलं असून त्यानंतर परिसरात घबराट पसरली.
इंदूरच्या महापौरांनी काय सांगितलं? : घटनास्थळी प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी तसेच, मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी पोहोचले आहेत. प्राथमिक निष्कर्षानुसार, ईव्ही कार चार्जिंगमुळे आग लागल्याची शक्यता असून, संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू आहे.
घटनास्थळी पोहोचल्यावर इंदूरचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव यांनी सांगितलं, "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. वरकरणी पाहता, ही आग ईव्ही (EV) कार चार्जिंगमुळे लागल्याचं दिसून येतंय. पोलीस आयुक्तांनी सांगितल्याप्रमाणे, या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील 7 सदस्यांचा बळी गेला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे."