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झारखंडमध्ये विधानसभा घेराव आंदोलन : 500 विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल

झारखंड विधानसभा घेराव आंदोलनात मोठा गदारोळ झाला आहे. या प्रकरणी विधानसभा घेराव आंदोलनाबाबत रांची पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

FIR ON MORE THEN 500 PEOPLE
झारखंडमध्ये विधानसभा घेराव आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 8:00 PM IST

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रांची : JPCC च्या विधानसभा घेराव आंदोलनादरम्यान गोंधळ निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची घोषणा रांची पोलिसांनी केली आहे. याप्रकरणी ५०० हून अधिक व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. विधानसभा घेराव आंदोलनाबाबत रांची पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नव्हे, तर आंदोलनाच्या नावाखाली गोंधळ निर्माण करणाऱ्यांवर पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे, असं रांचीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेश रंजन यांनी सांगितलं.

FIR ON MORE THEN 500 PEOPLE
रांचीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेश रंजन (ETV Bharat)

अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांनी केला एफआयआर दाखल : रांचीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेश रंजन यांच्या मते, "पोलिसांनी संपूर्ण घटनाक्रमाची सविस्तर माहिती गोळा केली आहे. तपासात असं आढळून आलं की, मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी शांततापूर्ण आंदोलन करत असतानाच काही उपद्रवी आणि राजकीय लोक गर्दीत घुसले होते. या व्यक्तींनी विविध ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावं एफआयआरमध्ये समाविष्ट केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काळजी करण्याचं कारण नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

झारखंडमध्ये विधानसभा घेराव आंदोलन : 500 विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल (ETV Bharat)

विधानसभा घेराव आंदोलनात गदारोळ : विधानसभा घेराव आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत पोलिसांच्या कारवाईची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेश रंजन यांनी दिली. त्यांनी सांगितलं की, "पोलिसांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत सर्वसमावेशक तपशील गोळा केले आहेत. परिस्थितीचं वास्तव चित्र समोर यावं यासाठी JPSC आणि JSSC सुधारणांशी संबंधितांकडून माहिती घेण्यात आली. तपासात असं दिसून आलं की मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी शांततापूर्ण आंदोलन करत होते. मात्र, उपद्रवी आणि राजकीय घटक गर्दीत सामील झाले. त्यांनी विविध ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. या आधारे पोलिसांनी अज्ञात समाजकंटकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचं नाव एफआयआरमध्ये नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही," असं राकेश रंजन यांनी स्पष्ट केलं.

व्हिडिओ फुटेजचे बारकाईनं विश्लेषण : पोलीस घटनास्थळावरील व्हिडिओ फुटेजचं बारकाईनं विश्लेषण करत आहेत. या फुटेजच्या आधारे, गोंधळ निर्माण करण्यात, कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्यात किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक कृतीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवली जाईल. ओळख पटल्यानंतर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी सध्या सुमारे ५०० व्यक्तींची संभाव्य संशयित म्हणून ओळख पटवली आहे. मात्र, ही अंतिम संख्या नाही, व्हिडिओ फुटेजच्या सविस्तर विश्लेषणानंतरच गोंधळात सहभागी असलेल्या लोकांची नेमकी संख्या स्पष्ट होईल. पोलिसांची कारवाई शांततापूर्ण निदर्शनं करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध नसून, कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या घटकांविरुद्ध असेल. निष्पाप विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी पोलीस व्हिडिओ पुराव्यांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करतील. त्याचबरोबर उपद्रवींना ओळखून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

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TAGGED:

JHARKHAND ASSEMBLY GHERAO
JPSC PROTEST JHARKHAND
झारखंडमध्ये विधानसभा घेराव
500 विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल
FIR ON MORE THEN 500 PEOPLE

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