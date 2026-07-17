ETV Bharat / bharat

'डोन्ट गो...बम है! प्लीज', इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची खोटी धमकी, एफआयआर दाखल

इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची खोटी धमकी मिळाल्यानंतर बंगळूर येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

FIR Registered Over Hoax Bomb Threat To Bengaluru-Ahmedabad IndiGo Flight
इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची खोटी धमकी, एफआयआर दाखल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळूरु येथून अहमदाबादकडे जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात काल (16 जुलै) बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाल्यामुळं एकच खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली, परंतु काहीही संशयास्पद आढळलं नाही. दरम्यान, इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची खोटी धमकी मिळाल्यानंतर बंगळूर येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

'डोन्ट गो...बम है! प्लीज' : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री 8 वाजता बंगळूरुहून अहमदाबादकडे रवाना होणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाची स्वच्छता सुरू असताना एका कर्मचाऱ्याला स्वच्छतागृहात एक चिठ्ठी सापडली. त्यामध्ये विमानात बॉम्ब असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. ही चिठ्ठी सापडली, ज्यावर लिहिलं होतं, "डोन्ट गो... बम है! प्लीज." यानंतर विमानतळ प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा तातडीनं सतर्क झाल्या. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तत्काळ लागू करण्यात आल्या आणि विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली, परंतु काहीही संशयास्पद आढळलं नाही.

पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : दरम्यान, ही धमकी खोटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विमानाला उड्डाणाची परवानगी देण्यात आली. मात्र, या सर्व प्रक्रियेमुळे विमानाच्या उड्डाणाला विलंब झाला आणि प्रवाशांना काही काळ गैरसोयीचा सामना करावा लागला. याबाबत इंडिगोनं केआयएएल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, या धमकीमुळं प्रवासी, कर्मचारी आणि एअरलाइनच्या सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे आणि मोठा मानसिक त्रास झाला आहे, असं म्हटलं आहे.

कायदेशीर कारवाईची मागणी : केआयएएल विमानतळ पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत, एअरलाइननं या घटनेच्या तपासात मदत करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून जबाबदार व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांच्यावर योग्य कायदेशीर कारवाई करता येईल. तसंच या धमकीमुळं प्रवाशांना मोठा मानसिक त्रास झाला आणि प्रवासी, कर्मचारी तसेच एअरलाइनच्या सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झाली, असं एअरलाइननं म्हटलं आहे, एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, जबाबदार व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आणि खोट्या धमकीमागील हेतू शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.

हेही वाचा :

  1. उपोषणाचा 20 वा दिवस! सोनम वांगचुक यांना काँग्रेसचा पाठिंबा
  2. बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये भीषण अपघात; ट्रेनची स्कूल व्हॅनला धडक, 2 मुलांसह 3 जणांचा मृत्यू
  3. NEET UG 2026 च्या निकालात 58 टक्के महिलांचे वर्चस्व; आठ राज्यातील उमेदवारांनी मिळवले अव्वल 17 क्रमांकांवर स्थान

TAGGED:

बंगळुरू
HOAX BOMB THREAT
एफआयआर दाखल
इंडिगो
INDIGO FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.