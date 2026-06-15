कार आणि डंपरचा भीषण अपघात : सहा प्रवाशांचा मृत्यू, अडीच वर्षाचं मूल बचावलं
बिकानेर येथील श्रीडुंगरगडमध्ये हेमासर फाट्याजवळ कार आणि डंपरचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात मृत झालेले प्रवासी हरियाणातील फतेहाबादचे रहिवासी होते.
Published : June 15, 2026 at 4:31 PM IST
बिकानेर : कार आणि भरधाव डंपरच्या झालेल्या भीषण अपघातात तब्बल सहा प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात एक अडीच वर्षाचं मूल सुदैवानं बचावलं. या अपघातात कारचा चक्काचूर झाला आहे. ही घटना बिकानेरमधील श्री डुंगरगड भागातील हेमासर फाटाजवळ सोमवारी दुपारी घडली, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) बी. एल. मीना यांनी दिली.
हरियाणातील होते ठार झालेले प्रवासी : मृत सर्वजण हरियाणातील फतेहाबाद भागातील रहिवासी होते. हे सर्वजण ओमप्रकाश बिश्नोई यांच्या कुटुंबातील असून, 'मुकाम' येथील धार्मिक स्थळाला भेट देऊन परतत होते. या अपघातात कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर लहान मूल बचावलं. मृतांमध्ये दोन महिला, एक पुरुष आणि तीन मुलांचा समावेश आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बी एल मीना यांनी दिली. दरम्यान, बिकानेरचे पोलीस अधीक्षक मृदुल कच्छावा यांनी या घटनेला अत्यंत दुःखद म्हटलं आहे. प्राथमिक तपासावरून असं दिसून येते की, कार चालकाला डुलकी लागल्यामुळे हा अपघात झाला असावा. तरीही, अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी पोलीस सर्व पैलूंची तपासणी करत आहेत, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
अडीच वर्षाचं मूल बचावलं : अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्तांना तातडीनं श्री डुंगरगड उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. रुग्णालयात तपासणीनंतर सहा जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. मात्र या घटनेत एक अडीच वर्षांचं मूल बचावलं असून सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी मृतदेह रुग्णालयाच्या शवगृहात ठेवले असून मृतांच्या नातेवाईकांना याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे, असंही अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) बी. एल. मीना यांनी सांगितलं.
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