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फेरारी कारची इमारतीच्या गेटला जोरदार धडक; चालकानं कार तिथंच सोडून काढला पळ!

ही घटना फिल्म नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या उच्चभ्रू ज्युबिली हिल्स परिसरातील रस्ता क्रमांक 5 वर घडली.

Ferrari sports car accident in Film Nagar hyderabad
फेरारी कारची इमारतीच्या गेटला जोरदार धडक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 8:34 PM IST

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हैदराबाद : शहरातील ज्युबिली हिल्स परिसरात रविवारी सकाळी एका भरधाव फेरारी स्पोर्ट्स कारनं एका इमारतीच्या गेटला जोरदार धडक दिली. दरम्यान, या अपघातात कोणीही जखमी झालं नाही, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ही घटना फिल्म नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या उच्चभ्रू ज्युबिली हिल्स परिसरातील रस्ता क्रमांक 5 वर घडली.

कारची किंमत 3.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त : या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, कारमधील प्रवासी नुकसान झालेली फेरारी रोमा कार तिथेच सोडून पळ काढला. या कारची किंमत 3.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या धडकेत फोर्ट व्ह्यू अपार्टमेंट्सच्या गेटचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. आलिशान कारच्या पुढील भागाचंही मोठं नुकसान झालं आहे.

गुन्हा दाखल करून तपास सुरू : इमारतीच्या गेटला जोरदार धडक दिल्यानंतर कार चालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. तो दारूच्या नशेत होता आणि बेदरकारपणे व भरधाव वेगानं कार चालवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पोलिसांनी अपघाताच्या वेळी कार चालवणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. कारमध्ये इतर कोणी होतं का? याचा तपास करण्यासाठी पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत आहेत. तसंच पोलिसांनी टोइंग वाहनाच्या मदतीनं नुकसान झालेली फेरारी कार पोलीस ठाण्यात आणली आहे.

आठवड्यातील दुसरी घटना : दरम्यान, हैदराबादच्या ज्युबिली हिल्समध्ये एका आठवड्यात घडलेली ही दुसरी घटना आहे. 9 जुलैच्या रात्री, एका एसयूव्हीनं तेलगू अभिनेते धर्मा यांच्या घराला धडक दिली होती. एका मद्यधुंद व्यक्तीनं रोड क्रमांक 10 वरील अभिनेत्याच्या घरात एसयूव्ही घुसवली. ज्यामुळं संरक्षक भिंतीचं नुकसान झालं. कार्तिक कुमार असं त्या कार चालकाचं नाव असून त्यानं एसयूव्ही बेदरकारपणे आणि निष्काळजीपणे चालवली होती. या घटनेत कोणीही जखमी झालं नाही, परंतु पोलिसांनी त्याला अटक केली होती.

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TAGGED:

हैदराबाद
फेरारी कारची इमारतीच्या गेटला धडक
गुन्हा दाखल
ज्युबिली हिल्स परिसरातील घटना
JUBILEE HILLS ACCIDENT

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