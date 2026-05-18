कर्नाटकात दोन हत्तींच्या झुंजीत सापडल्याने महिला पर्यटकाचा मृत्यू; दुबारे हत्ती शिबिरात घडली घटना

Fight Between Two Elephants
Published : May 18, 2026 at 7:03 PM IST

कोडागू (कर्नाटक): सोमवारी कोडागू जिल्ह्यातील 'दुबारे हत्ती शिबिरा'त (Dubare Elephant Camp) दोन हत्तींमध्ये झालेल्या झुंजीदरम्यान खाली पडून एका महिला हत्तीखाली चिरडली गेल्याने एका महिला पर्यटकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृत 33 वर्षीय झांशी या मूळच्या तामिळनाडूच्या रहिवासी होत्या. हत्तींना अंघोळ घातली जात असताना त्या नदीकाठी उभ्या होत्या. कर्नाटकचे वन, पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे यांनी या घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केलाय. खंड्रे यांनी स्थानिक वन अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. या घटनेचे वर्णन 'अत्यंत दुःखद प्रसंग' असे करत त्यांनी मृत झांशी यांच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, अशी प्रार्थना केली.

दोन हत्तींना अंघोळ घातली जात असताना अचानक झुंज : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'कंजन' आणि 'मार्तंड' या दोन हत्तींना अंघोळ घातली जात असताना त्यांच्यात अचानक झुंज सुरू झाली. दोन्ही हत्ती आपापल्या महावतांच्या (हत्ती चालकांच्या) पूर्ण नियंत्रणात असूनही 'कंजन' हत्तीने पुढे झेप घेत 'मार्तंड'ला जोराचा धक्का दिला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जेव्हा 'मार्तंड' हत्ती जमिनीवर कोसळला, तेव्हा ती महिला त्याच्या खाली सापडली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. ही एक अशी घटना होती, जिचा कुणीही आधीपासून अंदाज वर्तवू शकले नसते. मंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली असून, अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

हत्तींचा मूळ स्वभाव पूर्णपणे समजून घेणे कठीणच : हत्तींसह इतर वन्यप्राणी कितीही पाळीव किंवा माणसाळलेले वाटत असले तरीही त्यांचा मूळ स्वभाव पूर्णपणे समजून घेणे कठीणच असते. ते कधी आणि कशा प्रकारे वागतील, याचा अंदाज वर्तवणेही तितकेच आव्हानात्मक असते. त्यामुळे ईश्वर खंड्रे यांनी अशी सूचना केली आहे की, पर्यटकांना हत्तींच्या सोंडेला स्पर्श करण्यास, त्यांच्या बाजूने उभे राहून छायाचित्रे काढण्यास, हत्तींना अंघोळ घालण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास किंवा त्यांना गूळ आणि केळीसारखे खाद्यपदार्थ भरवण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी पावले उचलली जावीत. शिवाय, पर्यटकांनी वन्यप्राण्यांपासून नेहमीच एक सुरक्षित अंतर राखावे, याची खात्री करण्यासाठीही कडक उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे.

