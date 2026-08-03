ETV Bharat / bharat

पोलीस तक्रार केल्याचा राग? शाळेत घुसून शिक्षिकेला संपवलं, सीसीटीव्हीत घटना कैद, नक्की काय झालं?

महिला शिक्षिकेने काही दिवसांपूर्वी आरोपी विरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली होती. याच रागातून आरोपीने शिक्षिकेला संपवल्याचं म्हटलं जात आहे.

FILE PHOTO
फाईल फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणातील फरीदाबादमधून अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तरुणाने शाळेत घुसून शिक्षिकेला संपवलं आहे. त्यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. फरीदाबादमधील सिकरौना गावातील शाळेत ही घटना घडली. सरस्वती माध्यमिक शाळेतील शिक्षिकेवर निघृणपणे वार करण्यात आले. आरोपी सकाळी मास्क घालून शाळेत घुसला. या आरोपीने मागे पुढे न पाहता शिक्षिकेवर वार केले. शिक्षिकेवर हल्ला होत असल्याचं पाहून मुख्याध्यापक डॉक्टर तेजपाल शर्मा यांनी शिक्षिकेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या आरोपीने मुख्याधापिकेवरही जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेचा थरार हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच कैद झाला आहे.

पोलीस तक्रार केल्याच्या रागातून हल्ला? : शिक्षिकेने या आरोपी विरुद्ध काही दिवसांपूर्वी छेड काढल्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती, असं म्हटलं जात आहे. आरोपीने त्यानंतर माफी मागितली होती. मात्र तक्रार केल्याच्या रागातून आरोपीने शिक्षिकेला संपवलं का? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नक्की काय झालं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी सोमवारी सकाळी मास्क घालून शाळेत घुसला. त्यानंतर आरोपीने शिक्षिकेवर तब्बल 32 सेकंदात 34 वार केले. शिक्षिका गंभीररित्या जखमी झाली. संध्या असं मृत्यू झालेल्या शिक्षिकेचं नाव आहे. सकाळी 9 वाजून 40 मिनिटांनी ही घटना घडली.

शाळेचे संचालक काय म्हणाले? : संध्या आमच्याकडे 1 वर्षापासून शिकवत होती. मी सकाळी माझ्या कार्यालयात बसलो होतो. मला ओरडण्याचा आवाज आला. त्यामुळे मी धावत बाहेर आलो. समोर पाहतो तर आरोपी शिक्षिकेवर हल्ला करत होता. हल्ल्यानंतर आरोपीने नंबर प्लेट नसलेल्या बाईकवरुन धूम ठोकली. माझ्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला",अशी माहिती शाळेचे संचालक तेजपाल सिंह यांनी दिली. मी भेटायला आलोय. मॅडमला बोलावा, असा निरोप आरोपीने सुरक्षारक्षकाला दिल्याची माहितीही तेजपाल सिंह यांनी दिलीय

पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणाची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. शिक्षिकेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र तोवर सर्व संपलं होतं. डॉक्टरांनी शिक्षिकेचा मृत्यू झाल्याचं जाहीर केलं. आरोपीने शिक्षिकेला निघृणपणे का संपवलं? याचं कारण अजून समजू शकलेलं नाही. या क्षणाला प्रश्न अनेक आहेत, मात्र उत्तर नाही. त्यामुळे आरोपीने शिक्षिकेला का संपवलं? याचं उत्तर पोलीस तपासानंतरच मिळेल.

हेही वाचा :

तिबेटियन नागरिकांचं मुंबईत चीन विरुद्ध जोरदार आंदोलन, नक्की कारण आणि मागणी काय?

TAGGED:

FARIDABAD HARYANA
CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.