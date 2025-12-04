ETV Bharat / bharat

स्वत:च्या मुलासह चार बालिकांची माथेफिरु महिलेनं केली हत्या; चक्रावून टाकणारं सांगितलं कारण

पानिपत पोलिसांनी एका महिला सायको किलरला अटक केली आहे. तिनं स्वत:च्या मुलासह चार मुलांची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.

Female psycho killer arrested in Panipat
अटकेतील महिला (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पानिपत- हरियाणामधील निष्पाप मुलींच्या हत्येचा अखेर उलगडा झाला. माथेफिरु, खुनी महिलेला (सायको किलर) अटक केली आहे. पोलिसांनी चौकशीत केलेल्या तिनं धक्कादायक माहिती दिली. माथेफिरू महिलेनं तिच्या कुटुंबातील आणि नातेवाईकांच्या लहान मुलींची हत्या केली होती. तिनं चार बालिकांची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.

पानिपतचे पोलीस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह यांनी माथेफिरु महिलेच्या अटकेनंतर बुधवारी पत्रकार परिषदेत तिच्या गुन्ह्याची माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ डिसेंबरला संध्याकाळी नौलथा गावात ६ वर्षाची मुलगी विधीचा पाण्याच्या टबमध्ये बुडून मृत्यू झाला. ही माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह आढळला. परंतु, त्या खोलीचा दरवाजा बाहेरुन बंद होता. त्यामुळे संशयास्पद मृत्यू असल्याचं कळालं. मृतदेहाचं शवविच्छेदन झाल्यानंतर हत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला.दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करून तपासासाठी रवाना केले. २ डिसेंबरला पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे शाखेच पथक आणि जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक यांच्या नेतृत्वात विशेष पथक स्थापन करण्यात आले. पुढे

अटकेतील आरोपीची माहिती देताना पोलीस अधिकारी (Source- ETV Bharat Reporter)

विधीच्या कुटुंबात विवाह सोहळा सुरू होता. तेव्हा वरात निघाली असताना ती बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर तिचा अचानक टबमध्ये बुडून झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबाला धक्का बसला-पानिपत पोलीस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह

स्वत:च्या मुलाला पाण्यात बुडवून ठार केले- एसपी भूपेंद्र सिंह यांनी चौकशीदरम्यान मिळालेली धक्कादायक माहिती सांगितली. पोलिसांनी तपास सरू असताना संशयावरून कुटुंबातील महिलेला अटक केली. ती मृत मुलीची काकी होती. सुंदर मुलींचा मत्सर असल्यानं तिनं खून केल्याची कबुली दिली. सुंदर मुलींना संधी मिळताच त्यांचा खून करत असल्याचंही सांगितलं. कोणाचाही संशय येऊ नये, म्हणून तिनं २०२३ मध्ये सोनीपतमधील भावर गावात स्वत:च्या मुलाला पाण्यात बुडवून ठार केले. त्यावेळी तिनं आणखी दोन मुलांची हत्या केली होती. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा नोंद झाला नव्हता.

चार खून केल्याचं निष्पन्न- पानिपत पोलिसांनी अटक केलेल्या महिलेची मानसिक प्रवृत्ती मनोरुग्ण खुनी असल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांनी केलेल्या तपासात तिन चार मुलांची हत्या केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. सहा वर्षांच्या मुलीच्या हत्या प्रकरणात नौलथा पोलिसात गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यांमधील मागील घटनांची संपूर्ण नोंद संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवली जात आहे. त्यामुळे संबंधित गुन्ह्यात पुढील कायदेशीर कारवाई कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

PANIPAT SERIAL KILLER WOMAN
PANIPAT CHILD MURDER CASE
PANIPAT PSYCHO PSYCHO WOMAN KILLER
PANIPAT WOMAN KILLS CHILDREN
PSYCHO KILLER ARREST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.