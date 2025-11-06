17 लाखांचे बक्षीस असलेल्या महिला नक्षलवाद्याचे आत्मसमर्पण!
कमला सोडी ही कट्टर नक्षलवादी म्हणून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होती.
Published : November 6, 2025 at 4:30 PM IST
राजनांदगाव : केंद्र सरकारनं देशातून नक्षलवाद संपवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी विविध योजना केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत. दरम्यान छत्तीसगडमधील खैरागड पोलिसांना एक मोठं यश मिळालं आहे. 17 लाख रुपयांचं बक्षीस असलेल्या एका नक्षलवादी महिलेनं पोलीस अधीक्षकांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. कमला सोडी असं या महिलेचे नाव असून ती 30 वर्षांची आहे. कमला सोडी ही कट्टर नक्षलवादी म्हणून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होती.
2011 पासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय : बक्षिसाची मोठी रक्कम जाहीर असलेल्या कमला सोडी हिने खैरागड येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयात महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य आणि पोलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण केलं. कमला सोडी ही 2011 पासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होती आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील एमएमसी झोनमध्ये संघटनात्मक आणि हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी होती. तसंच सुरक्षा दलांकडून नक्षलवाद्यांवर वाढत्या दबावामुळं आणि सरकारच्या धोरणांमुळं प्रभावित होऊन कमला सोडी हिनं आत्मसमर्पण केलं आहे.
नक्षलवादी माड डिव्हिजनची कॅडर : कमला सोडी ही बस्तर एमएमसी झोनमधील महिला नक्षलवादी माड डिव्हिजनची कॅडर होती आणि संघटनेत सक्रियपणे सहभागी होती. तसंच सुरक्षा दलाच्या जवानांवर हल्ले करण्याच्या अनेक घटनांमध्येही तिचा सहभाग होता. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड पोलिसांनी संयुक्तपणे तिच्यावर 17 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं.
50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस : दरम्यान, आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परत आल्याबद्दल कमला सोडी हिला तात्काळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात आलं आहे. सरकारच्या पुनर्वसन धोरण 2025 अंतर्गत तिला इतर फायदे देखील मिळणार आहेत. कमला सोडी ही मूळची सुकमा जिल्ह्यातील अरलमपल्ली कोंटा येथील आहे.
हेही वाचा :