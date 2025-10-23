कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये स्त्रीभ्रूण हत्या प्रकरण; पोलिसांच्या छाप्यात 5 आरोपींना अटक!
म्हैसूर तालुक्यातील हनुगनहल्ली येथील एका घरात गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.
Published : October 23, 2025 at 5:54 PM IST
म्हैसूर : कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये गर्भलिंग निदान आणि हत्या केल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी छापा टाकून स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्यांना अटक केलीय. विशेष म्हणजे, राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे म्हैसूर जिल्ह्यातील आहेत. दरम्यान, म्हैसूर तालुक्यातील हनुगनहल्ली येथील एका घरात गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार, आरोग्य विभाग आणि पोलिसांनी तात्काळ संयुक्त कारवाई सुरू केली आणि आरोपींना अटक केली.
पोलिसांच्या छाप्यात 5 आरोपींना अटक : आलिशान घरात राहून काम करणारे गुन्हेगार ग्रामीण भागातील महिलांना लक्ष्य करत होते. स्कॅनिंग टीम लाखो रुपये घेऊन गर्भलिंग तपासणी करत होती. जर स्त्रीभ्रूण असेल तर गर्भपात केला जात होता. दरम्यान, याठिकाणी पोलिसांनी छापा टाकला आणि धक्कादायक असं हे बेकायदेशीर काम करणाऱ्या आरोपींना अटक केली. तसंच, याठिकाणी असलेली उपकरणे जप्त केली आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी पीसी कुमारस्वामी यांनी सांगितलं की, "या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाचे डीडी विवेक, मंड्या डीएचओ मोहन आणि म्हैसूर डीएचओ पीसी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली."
तेलंगणामध्येही असं प्रकरण समोर आलं होतं : दरम्यान, यावर्षी जुलैमध्ये, तेलंगणातील भुवनगिरी येथील एका खाजगी रुग्णालयात बेकायदेशीर लिंगनिदान आणि गर्भपाताचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आलं होतं. एका गुप्त माहितीच्या आधारे राचकोंडा स्पेशल ऑपरेशन्स पथकानं (SOST) रुग्णालयावर छापा टाकला, तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आलं होतं. गायत्री रुग्णालयात दोन महिलांचा गर्भपात होत असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. तपासात असं दिसून आलं की, डॉ. हिरेकर शिवकुमार यांनी दोन्ही महिलांचं आधीच गर्भपात केलं होतं. तपासादरम्यान भ्रूण सापडले आणि डीएनए चाचणीसाठी पाठवण्यात आले होते. पोलीस निरीक्षक रमेश कुमार यांनी सांगितलं की, "आरोपी डॉ. शिवकुमार यांना स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आलं, जिथं त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली." तसंच गायत्री रुग्णालयाशेजारी असलेल्या एसएलएन लॅबमध्ये गर्भलिंग तपासणी केली जात असल्याचंही पोलीस तपासात समोर आलं होतं.
