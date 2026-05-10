दिल्ली भाजपा कार्यालयावर दहशतवादी हल्ल्याची भीती; गुप्तचर यंत्रणांकडून इशारा, सुरक्षा व्यवस्था कडक
दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर स्थित असलेल्या दिल्ली भाजपाच्या प्रदेश मुख्यालयाला, तसेच परिसरातील इतर सरकारी संस्थांना दहशतवादी लक्ष्य करू शकतात.
Published : May 10, 2026 at 9:21 AM IST
नवी दिल्ली: दिल्ली भाजपाच्या प्रदेश मुख्यालयावर दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवत गुप्तचर यंत्रणांनी एक सावधगिरीचा इशारा (Alert) जारी केलाय. या पार्श्वभूमीवर कार्यालयाच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कडक करण्यात आलीय. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर स्थित असलेल्या दिल्ली भाजपाच्या प्रदेश मुख्यालयाला, तसेच परिसरातील इतर सरकारी संस्थांना दहशतवादी लक्ष्य करू शकतात.
Delhi: Security has been intensified around the BJP state headquarters on DDU Marg following an intelligence alert regarding a possible terror attack. pic.twitter.com/B1i0F8GxDf— IANS (@ians_india) May 9, 2026
निमलष्करी दलाचे जवानही तैनात : खरं तर हा इशारा प्राप्त होताच सुरक्षा यंत्रणांना 'हाय अलर्ट'वर ठेवण्यात आलंय. कार्यालयाच्या आवाराबाहेर दिल्ली पोलिसांच्या बरोबर निमलष्करी दलाचे जवानही तैनात करण्यात आलेत. गुप्तचर यंत्रणांना मिळालेल्या माहितीनुसार, दहशतवादी संघटना कार बॉम्बस्फोट, गोळीबार, 'आयईडी' (IED) पेरणी किंवा आत्मघाती हल्लेखोरांचा वापर अशा विविध मार्गांनी हा हल्ला घडवून आणू शकतात. दहशतवादी संघटना दिल्ली भाजपा कार्यालय आणि सरकारी संस्थांना लक्ष्य करू शकतात, अशा स्वरूपाची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना प्राप्त झालीय.
संपूर्ण परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात : या संभाव्य धोक्याची गांभीर्याने दखल घेत कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास तिचा त्वरित सामना करता यावा, यासाठी संपूर्ण परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. हल्ल्याच्या भीतीमुळे भाजपा मुख्यालयाच्या बाहेर दिल्ली पोलिसांच्या मदतीला निमलष्करी दलाचे जवानही तैनात करण्यात आलेत. दिल्ली पोलिसांनी या परिसरात बॅरिकेड्सही उभारले असून, येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांना थांबवून त्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. दिल्ली भाजपा मुख्यालयाच्या आत किंवा बाहेर होणाऱ्या हालचालींवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत; कार्यालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणेच सुरळीत सुरू आहे. तरीही सुरक्षा यंत्रणा कार्यालयात येणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींवर बाहेरूनच बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच लोकांना आत जाण्याची परवानगी दिली जात आहे.
वाढीव सतर्कतेसोबतच पोलिसांची तपासणी : संपूर्ण राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाढीव सतर्कतेसोबतच पोलिसांनी आपली तपासणी आणि पडताळणी मोहीमही अधिक तीव्र केलीय. प्रशासनही कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
