असंवेदनशीलता! नवजात बाळाचा मृतदेह कार्डबोर्ड बॉक्समधून नेण्याची वडिलांवर वेळ!
या घटनेची बातमी परिसरात पसरताच, गावकरीही संतापले.
Published : March 8, 2026 at 3:09 PM IST
By : देवेंद्र कुमार
चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील चक्रधरपूर उपविभागीय रुग्णालयातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या रुग्णालयाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. त्यामुळं एका गरीब वडिलांवर आपल्या नवजात मुलाचा मृतदेह एका कार्डबोर्ड बॉक्समधून गावी घेऊन जायची वेळ आली. या घटनेमुळं सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
रुग्णालय प्रशासनानं मदत केली नाही, कुटुंबीयांचा आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, सराईकेला पोलीस स्टेशन परिसरातील बंगारसाई गावातील रहिवासी रामकृष्ण हेंब्रम यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांची पत्नी रीता तिरिया यांना प्रसूतीसाठी चक्रधरपूर उपविभागीय रुग्णालयात दाखल केलं होतं. शनिवारी रीता तिरिया यांनी बाळाला जन्म दिला, परंतु जन्मानंतर लगेचच नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. दरम्यान, बाळाची प्रकृती बिघडत असतानाही रुग्णालयानं पुरेशी काळजी घेतली नाही, असा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांचा आहे. नवजात बाळाच्या मृत्यूनंतर रुग्णालय प्रशासनानं कुटुंबाला कोणतीही मदत केली नाही आणि मृतदेह ताबडतोब रुग्णालयातून बाहेर काढण्यास सांगितलं, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
गावकरीही संतापले : रामकृष्ण हेंब्रम यांनी मुलाचा मृतदेह गावात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका किंवा इतर वाहनाची विनंती केली होती. मात्र, कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयानं कोणतीही मदत केली नाही. असहाय्यतेमुळं, रामकृष्ण हेंब्रम यांनी आपल्या नवजात बाळाचा मृतदेह जवळच असलेल्या एका रिकाम्या कार्डबोर्डच्या बॉक्समध्ये ठेवला आणि त्याच बॉक्समधून गावी आणला. एका वडिलांना आपल्या नवजात बाळाचा मृतदेह अशा प्रकारे आणताना पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यात पाणी आले. दरम्यान, या घटनेची बातमी परिसरात पसरताच, गावकरीही संतापले.
कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची मागणी : जर रुग्णालय व्यवस्थापनाची इच्छा असती तर मानवतेच्या दृष्टीनं मृतदेह त्यांच्या घरी आदरानं पोहोचवण्याची व्यवस्था रुग्णालय व्यवस्थापन करू शकलं असतं, असं गावकऱ्याचं म्हणणं आहे. याचबरोबर, जिल्हा प्रशासनानं या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी आणि रामकृष्ण हेंब्रम यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. तसंच कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
रुग्णालयाकडून स्पष्टीकरण : दरम्यान, रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा यांनी सांगितलं की, पीडित कुटुंबानं मृतदेह गावी घेऊन जाण्यासाठी रुग्णालयाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मागितली नव्हती. जर रुग्णालयाला माहिती दिली असती तर ममता वाहनाद्वारे मृतदेह घरी पाठवण्याची व्यवस्था करता आली असती. रुग्णालय प्रशासन रुग्णांना शक्य तितकी सर्व सोयीसुविधा देण्याचा प्रयत्न करते. तसंच भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नयेत, यासाठी प्रशासन विशेष लक्ष देईल," असंही त्यांनी सांगितलं.
