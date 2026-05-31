मुलाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पाच जणांचा नदीत बुडून मृत्यू, आंध्र प्रदेशातील घटना
ही घटना शनिवारी (दि.30) संध्याकाळी कुर्नूल जिल्ह्यातील मंत्रालयमजवळ तुंगभद्रा नदीत घडली.
Published : May 31, 2026 at 2:56 PM IST
कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील मंत्रालयम इथं एक मोठी दुर्घटना घडली. तुंगभद्रा नदीत बुडणाऱ्या एका लहान मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. ही घटना शनिवारी (दि.30) संध्याकाळी कुर्नूल जिल्ह्यातील मंत्रालयमजवळ तुंगभद्रा नदीत घडली.
पोहण्यासाठी तुंगभद्रा नदीत गेले होते : हैदराबाद येथील युवान चंद्र (5) आणि त्याचे वडील वडला सतीश (25), मंत्रालयम गावातील राघवेंद्र (28) आणि वडला धनू (22), तसंच उरावकोंडा येथील संध्या (22) अशी मृतांची नावं आहेत. पोलीस, स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि परिसरातील मच्छिमारांनी अनेक तास संयुक्तपणे शोधमोहीम राबवल्यानंतर या सर्वांचे मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात आले. मंत्रालयममधील एका नातेवाईकाच्या घरी सत्यनारायण पूजेत सहभागी झाल्यानंतर सहा जण पोहण्यासाठी तुंगभद्रा नदीत गेले होते. त्यावेळी ही दुर्घटना घडली.
एकजण सुखरूप बाहेर : अचानक नदीच्या उथळ भागात खेळत असलेला युवान हा 5 वर्षांचा मुलगा पाण्याच्या प्रवाहात वाहू लागला. त्याला संकटात पाहून, कुटुंबातील उर्वरित पाच सदस्यांनी त्याला वाचवण्यासाठी एकामागून एक खोल पाण्यात उडी घेतली. मात्र, पाण्याच्या खोलीमुळं आणि प्रबळ प्रवाहामुळं ते सर्वजण वाहून गेले. यानंतर अपर्णा नावाची एक महिला पाण्याच्या प्रवाहातून सुटून नदीतून सुखरूप बाहेर आली आणि तिनं तत्काळ जवळच्या रहिवाशांना व नातेवाईकांना याची माहिती दिली.
घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा : ही माहिती मिळताच, स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दलाचे जवान आणि तज्ज्ञ जलतरणपटू तात्पुरत्या बनवलेल्या बोटींचा वापर करून घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शोधमोहीम राबवली. हे शोधकार्य शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते आणि त्यानंतर मृतदेह हाती लागले. दरम्यान, या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. आंध्र प्रदेशचे जिल्हा प्रभारी मंत्री निम्मला रामनायडू आणि उद्योग मंत्री टी.जी. भारत यांनी या मृत्यूंबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. स्थानिक प्रशासनाला शोधकार्यांवर सतत देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
