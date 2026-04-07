पिता-पुत्राच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण; न्यायालयाने नऊ दोषी पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावली
साथनकुलम येथील पिता-पुत्राच्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या नऊही पोलीस कर्मचाऱ्यांना 'दुहेरी फाशीची' शिक्षा सुनावलीय.
Published : April 7, 2026 at 4:49 PM IST
मदुराई (तामिळनाडू): पिता आणि पुत्राच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित एका खटल्यात न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिलाय. मदुराईच्या 'प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने' (First Additional Sessions Court) साथनकुलम येथील पिता-पुत्राच्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या नऊही पोलीस कर्मचाऱ्यांना 'दुहेरी फाशीची' (double death penalty) शिक्षा सुनावलीय.
पोलिसांनी दोघांनाही अत्यंत निर्दयीपणे मारहाण केल्याचे आरोप : तुतिकोरीन (Thoothukudi) जिल्ह्यातील साथनकुलम येथे राहणारे जेयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स हे त्या भागात मोबाईल फोनचे दुकान चालवत असत. 19 जून 2020 रोजी साथनकुलम पोलिसांनी या दोघांना पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेतले. कोविड 19 लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करून त्यांनी आपले दुकान उघडे ठेवले होते, असा आरोप पोलिसांनी त्यांच्यावर केला होता. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात चौकशी सुरू असताना पोलिसांनी या दोघांनाही अत्यंत निर्दयीपणे मारहाण केल्याचे आरोप समोर आलंय. शिवाय पोलिसांनी या दोघांविरुद्ध कायद्याच्या पाच वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला; त्यानंतर त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आणि कोविलपट्टी येथील उप कारागृहात (Sub Jail) रवानगी करण्यात आलीय.
अवघ्या काही तासांच्या अंतराने मृत्युमुखी : पोलिसांच्या मारहाणीत गंभीर दुखापती झाल्यामुळे हे दोन्ही व्यक्ती 23 जून रोजी अवघ्या काही तासांच्या अंतराने मृत्युमुखी पडले. दरम्यान, पोलीस कोठडीत असताना पिता-पुत्राला झालेली मारहाण आणि त्यानंतर त्यांचा झालेला मृत्यू, या घटनेमुळे साथनकुलम परिसरात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या घटनेचा निषेध म्हणून व्यापारी संघटनांनी 'बंद' पाळला, आपली दुकाने बंद ठेवली आणि निदर्शने केली. या हत्या प्रकरणाच्या संदर्भात नऊ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता; यामध्ये साथनकुलम पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक श्रीधर, तसेच उपनिरीक्षक बालकृष्णन आणि रघु गणेश यांचा समावेश होता.
अटक करण्यात आलेल्या नऊही व्यक्तींना दोषी ठरवले : सुरुवातीला राज्य पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असला तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा खटला 'सीबीआय'कडे (CBI - केंद्रीय अन्वेषण विभाग) वर्ग करण्यात आला. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेचा सखोल तपास केला आणि 2500 पानांचे एक विस्तृत दोषारोपपत्र (chargesheet) दाखल केलंय. या खटल्याची सुनावणी मदुराई जिल्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालयात गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू होती. खटल्यातील सर्व संबंधित पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल 23 मार्च रोजी दिला जाणार आहे, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार त्या दिवशी न्यायाधीश मुथुकुमारन यांनी आपला निकाल दिला आणि या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या नऊही व्यक्तींना दोषी ठरवले. शिवाय आपल्या आदेशात त्यांनी नमूद केले होते की, शिक्षेबाबतचे सविस्तर तपशील 30 मार्च रोजी स्पष्ट केले जातील.
दोषींना द्यावयाच्या योग्य शिक्षेबाबत अहवाल सादर : दरम्यान, 30 मार्च रोजी जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा न्यायाधीशांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना, दोषींना द्यावयाच्या योग्य शिक्षेबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. 2 एप्रिलला सीबीआयने न्यायालयासमोर अशी भूमिका मांडली की, दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जावी. जयराज आणि बेनिक्स यांच्या कुटुंबीयांनीही मृत्युदंड किंवा दुहेरी जन्मठेपेसारखी शक्य असलेली सर्वोच्च शिक्षा देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायाधीश मुथुकुमारन यांनी या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा सुनावण्यासाठी 6 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली.
10 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल : परिणामी, सोमवारी न्यायाधीशांनी या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना सुनावलेली शिक्षा वाचून दाखवली. न्यायाधीशांनी या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या नऊही पोलीस कर्मचाऱ्यांना ज्यामध्ये साथनकुलम पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक श्रीधर यांचाही समावेश होता, त्यांना दुहेरी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. साथनकुलम पोलीस निरीक्षक श्रीधर, SSI बालदुराई, उपनिरीक्षक बालकृष्णन आणि रघु गणेश, तसेच हेड कॉन्स्टेबल मुरुगन यांच्यासह 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या व्यक्तींपैकी SSI बालदुराई यांचे कोविड 19 संसर्गामुळे निधन झाल्यामुळे या प्रकरणातील उर्वरित नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा खटला मदुराई येथील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालवण्यात आला. प्रत्येक आरोपीला कायद्याच्या विशिष्ट कलमांखाली विविध कालावधीची कारावासाची शिक्षा, दंड आणि दुहेरी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. याव्यतिरिक्त एकूण 1.40 कोटी रुपयांचा सामूहिक दंडही ठोठावण्यात आलाय.
आरोपींची नावे आणि पदे :
एस. श्रीधर (A-1) – पोलीस निरीक्षक
के. बालकृष्णन (A-2) – सहायक निरीक्षक
पी. रघु गणेश (A-3) – उपनिरीक्षक
एस. मुरुगन (A-4) – हेड कॉन्स्टेबल
ए. समदुराई (A-5) – कॉन्स्टेबल
एम. मुथुराजा (A-6) – कॉन्स्टेबल
एस. चेल्लादुराई (A-7) – कॉन्स्टेबल
थॉमस फ्रान्सिस (A-8) – कॉन्स्टेबल
एस. वेल मुथु (A-9) – कॉन्स्टेबल
