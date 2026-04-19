चिमुकल्या जुळ्या मुलींचा पित्यानेच केला निर्घृण खून : नागरिकांना मोठा हादरा
जुळ्या चिमुकल्या मुलींचा पित्यानेच खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या पित्याला पोलिसांनी घटनास्थळावरुन अटक केली आहे.
Published : April 19, 2026 at 7:31 PM IST
कानपूर : जन्मदात्या वडिलानंच आपल्या 11 वर्षीय दोन जुळ्या चिमुकल्या मुलींचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना कानपूरमधील नौबस्ता पोलीस ठाण्याच्या परिसरात रविवारी पहाटे 4.30 वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याबाबतची माहिती डायल 112 क्रमांकाला माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी फॉरेन्सिक विभागाच्या पथकानंही घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी मारेकरी पित्याला अटक केली आहे. दोन्ही चिमुकल्या मुलींचे मृतदेह उत्तरिय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त दीपेंद्रनाथ चौधरी यांनी दिली आहे.
वडिलानेच केला चिमुकल्या मुलींचा खून : या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती देताना, दक्षिण कानपूर विभागाचे पोलीस उपायुक्त दीपेंद्रनाथ चौधरी यांनी सांगितलं की, "पहाटे ४:३० च्या सुमारास 'त्रिमूर्ती अपार्टमेंट्स'मधून 'यूपी डायल ११२' च्या नियंत्रण कक्षाला एक फोन आला होता. या फोनमध्ये, एका पित्यानं आपल्या ११ वर्षे वयाच्या दोन चिमुकल्या मुलींचा खून केल्याचं कळवण्यात आलं. या माहितीच्या आधारे, 'डायल ११२' युनिटवरील पोलीस कर्मचारी त्रिमूर्ती अपार्टमेंट्समध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर ते हादरून गेले."
मारेकरी पित्याला घटनास्थळीच अटक : "नौबस्ता पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक पथकही तिथं पोहोचले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिथंली भीषण परिस्थिती पाहिल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला. यानंतर, मारेकरी पित्याला घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. दरम्यान, पोलिसांनी पंचनामा करून, दोन्ही मुलींचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. या हत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. या हत्येमागील कारणांचा शोध घेण्याचं काम सध्या सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त दीपेंद्रनाथ चौधरी यांनी दिली. दरम्यान, या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच घटनास्थळी लोकांचा मोठा जमाव जमून आला.
- वकिलाने पत्नी आणि मुलीच्या मदतीने केली महिलेची निर्घृण हत्या; 7 तासांत आरोपींना अटक
- भाजप नेते योगीश गौडा हत्या प्रकरण : माजी मंत्री विनय कुलकर्णींसह 15 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा
- फलटण हादरलं! मुलीशी चॅटिंग करत असल्याच्या संशयावरून 18 वर्षाच्या मुलाला वडिलांसमोर बेदम मारहाण; मुलाचा मृत्यू, चौघांवर गुन्हा दाखल