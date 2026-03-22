मुलगी झाल्यानं विकृत बाप संतापला, 15 दिवसांच्या मुलीला दिलं विष

एक पिता आपल्या मुलीसाठी संपूर्ण जगाशी लढतो. पण कर्नाटकात मात्र, एका विकृत पित्यानं अंगावर काटा आणणारा गुन्हा केला. त्यानं आपल्याच 15 दिवसांच्या मुलीची हत्या केली.

Published : March 22, 2026 at 11:10 AM IST

बेळगावी (कर्नाटक): कर्नाटकातील बेळगावी जिल्ह्याच्या उक्कड गावात एक अंगावर काटा आणणारी घटना उघडकीस आली आहे. येथे एका पित्यानं आपल्याच 15 दिवसांच्या नवजात मुलीला विष देऊन तिची हत्या केली. पोलिसांच्या तपासात एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे, केवळ आपल्याला मुलगा हवा होता या एकाच कारणामुळे या आरोपी पित्यानं आपल्या मुलीचा जीव घेतला.

नेमकं प्रकरण काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी भीमराय चिप्पाडी हा 17 मार्च रोजी उक्कड गावातील आपल्या सासरच्या घरी गेला होता. आपली पत्नी शीला आणि त्याची नवजात कन्या यांना भेटण्याच्या निमित्तानं तो तिथं गेला होता. त्या दिवशी मुसळधार पाऊस पडत होता आणि बाळाची आई झोपलेली होती. या परिस्थितीचा फायदा घेत, भीमरायनं बाळाच्या दुधाच्या बाटलीच्या निप्पलला विष लावलं आणि ते दूध त्या निष्पाप बाळाला पाजलं.

जसजसं विष तिच्या शरीरात पसरू लागले, तसं त्या चिमुकलीच्या तोंडातून फेस बाहेर येऊ लागला आणि ती मोठ्यानं किंचाळून रडू लागली. त्या चिमुकलीच्या रडण्याच्या आवाजानं तिची आई जागी झाली, तेव्हा आरोपी भीमराय तत्काळ घटनास्थळावरून पळून गेला. काही क्षणांतच, त्या निष्पाप चिमुकलीनं आपल्या आईच्या कुशीत अखेरचा श्वास घेतला. त्याने आपल्या मुलीला तिच्या माहेरीच सोडून येण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला

पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी सांगितलं की, आरोपी भीमराय हा आपली पत्नी शीला हिच्यावर, त्यांच्या मुलीला तिच्या माहेरीच सोडून देऊन तिनं एकटीनेच आपल्यासोबत घरी परत यावं, यासाठी सतत दबाव टाकत होता. तो मुलीला स्वीकारयला तयार नव्हता. प्राथमिक तपासातून हे स्पष्ट झालं आहे की, केवळ मुलगी असल्यामुळेच त्या चिमुकलीची हत्या करण्यात आली.

पोलिसांची कारवाई : मृत चिमुकलीच्या आई शीला यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, काकाती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तत्परतेनं कारवाई करत पोलिसांनी आरोपी वडील भीमराय याला अटक केली असून, त्याला सध्या हिंदलगा कारागृहात पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.

