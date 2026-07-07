बंगळुरूमध्ये मुलीच्या हत्येप्रकरणी वडिलांना अटक, आई फरार, पोलिसांवर छळाचा आरोप
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीवर आणि त्याच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच पत्नी अटकेपासून पळ काढत आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
Published : July 7, 2026 at 4:27 PM IST
बंगळुरू : अवलाहल्ली पोलिसांनी आपल्या 11 महिन्यांच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. या प्रकरणात त्याची पत्नीही आरोपी असून ती फरार आहे. दरम्यान, या महिलेनं एका अज्ञात ठिकाणाहून एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये तिनं मुलीच्या मृत्यूमध्ये आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच पोलिसांवर कस्टोडियल टॉर्चरचा आरोप केला आहे. मात्र, पोलिसांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
लहान मुलीची निर्घृणपणे हत्या : या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीवर आणि त्याच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच पत्नी अटकेपासून पळ काढत आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, मूळचे यादगीर जिल्ह्यातील असलेल्या या जोडप्याचे चार वर्षांपूर्वी लग्न झालं होतं आणि त्यांना दोन मुलं आहेत. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, 9 जून रोजी झालेल्या कौटुंबिक वादानंतर त्यांच्या 11 महिन्यांच्या लहान मुलीची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर आई-वडिलांनी स्वतःच मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं होतं.
सुरुवातीला अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद : सुरुवातीला पालकांनी दावा केला की, स्तनपान करत असताना बाळ चुकून पलंगावरून पडलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या व्यक्तीनं पोलिसांना सांगितलं की, स्तनपान करत असताना त्याची पत्नी झोपी गेली, ज्यामुळं मुलगी पलंगावरून खाली पडली आणि तिला प्राणघातक दुखापत झाली. या आधारावर पोलिसांनी सुरुवातीला अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली. मात्र, 22 जून रोजी मिळालेल्या शवविच्छेदन अहवालाने पालकांच्या म्हणण्यावर गंभीर शंका निर्माण केली.
मृत्यू अपघाती नव्हता, असा निष्कर्ष : डॉक्टरांनी सांगितलं की, मुलीचा मृत्यू अंतर्गत रक्तस्राव आणि श्वसनाच्या समस्यांमुळं झाला. अहवालात मुलीच्या गुप्तांगांना झालेल्या जखमांचीही नोंद होती, ज्यावरून हा मृत्यू अपघाती नव्हता, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. वैद्यकीय अहवालानंतर, पोलीस उपनिरीक्षक सुनील कुमार यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून घटनेचा तपास केला. तपास अधिकाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, सुमारे दोन फूट उंचीच्या पलंगावरून पडल्यामुळं जखमा होऊ शकत नाहीत.
महिलेचे विवाहबाह्य संबंध : तपासादरम्यान पोलिसांनी दोन साक्षीदारांची चौकशी केली, ज्यांनी कथितरित्या सांगितलं की, त्या महिलेचे विवाहबाह्य संबंध होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावरून त्या जोडप्यात अनेकदा वाद होत असत. तपास अधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे की, 9 जून रोजी दुपारी तो व्यक्ती जेवणासाठी घरी परतला असता, जेवण वाढण्यावरून त्यांच्यात वाद झाला. या वादादरम्यान, ती मुलगी रडू लागली. तसंच पोलिसांनी दावा केला की, त्या महिलेनं कथितरित्या त्या मुलीला लाथ मारली. तसंच जेव्हा भांडण वाढलं, तेव्हा संबंधित व्यक्तीनं मुलीला उचलून शेडच्या बाहेर फेकून दिल्याचं म्हटलं जातं.
पोलिसांवर छळाचा आरोप : पोलिसांनी आरोप केला आहे की, नंतर त्या जोडप्यानं जखमी मुलीला रुग्णालयात नेलं आणि ती पलंगावरून पडली असल्याचा खोटा दावा केला. दरम्यान, त्या महिलेनं एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून अवलाहल्ली पोलिसांवर चौकशीदरम्यान तिला, तिच्या पतीला आणि तिच्या दीराला मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. ती सध्या फरार आहे. तिनं आरोप केला आहे की, पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिला खुनाची कबुली देण्यास भाग पाडले आणि मारहाण केली. तसंच तिनं असाही आरोप केला आहे की, कोठडीतील कथित गैरवर्तनाबद्दल उघड केल्यास अटक करण्याची धमकी पोलिसांनी दिली. दरम्यान, अवलाहल्ली पोलिसांनी व्हिडिओमधील सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं म्हटलं आहे.
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