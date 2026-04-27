नर्मदपुरम-पिपरिया राज्य महामार्गावर भीषण अपघात; कारची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडक, 5 जणांचा मृत्यू, 7 जण गंभीर
नर्मदपुरम पोलिसांनी प्राथमिक माहितीनुसार सांगितले की, टवेरा कारमधील प्रवासी बुदनी येथील एका विवाह सोहळ्याहून परतत असताना आंचलखेडाजवळ हा अपघात झाला.
Published : April 27, 2026 at 9:36 AM IST
नर्मदपुरम : पिपरिया-नर्मदपुरम राज्य महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, सात जण जखमी झालेत. रविवार आणि सोमवारच्या मध्यरात्री टवेरा कारची ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडक बसल्याने टवेरा कार पूर्णपणे चक्काचूर झाली.
पाच जणांचा जागीच मृत्यू, 7 जण गंभीर : नर्मदपुरम पोलिसांनी प्राथमिक माहितीनुसार सांगितले की, टवेरा कारमधील प्रवासी बुदनी येथील एका विवाह सोहळ्याहून परतत असताना आंचलखेडाजवळ हा अपघात झाला. धडक इतकी जोरदार होती की पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्व मृत आणि जखमी हे महेंद्रवाडी आणि माखननगर येथील रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलीस आणि गावकऱ्यांनी अंदाजे सात जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असून, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे.
चौकात ट्रॅक्टर ट्रॉलीला कारची धडक : नर्मदापुरमचे एसपी साई कृष्णा एस. थोता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "ही घटना काल रात्री उशिरा सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास घडली. महेंद्रवाडीचे रहिवासी असलेले टवेरा गाडीतील प्रवासी बुदनी येथील एका गावातून लग्नसमारंभाला हजेरी लावून परत येत होते. आंचलखेडा येथील चौकाजवळ धान्याने भरलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला त्यांच्या कारची धडक बसली. या घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, सात जण जखमी झालेत." हरी सिंग, गणेशराम यादव यांचा मुलगा (57, रा. महेंद्रवाडी), विनीत यादव, मोहन यादव यांचा मुलगा (22, रा. महेंद्रवाडी), साहिल यादव, हरगोविंद यादव यांचा मुलगा (19, रा. महेंद्रवाडी), शुभम मोरप्पा, सुखराम यांचा मुलगा (18, रा. महेंद्रवाडी), संतोष प्रजापती, मंगल सिंग प्रजापती यांचा मुलगा,(रा. मखननगर) यांचा जागीच मृत्यू झालाय.
मैदानात ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे टायर सापडले : धडक इतकी जोरदार होती की, ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे मागचे टायर घटनास्थळापासून काही फूट दूर एका शेतात सापडले. दरम्यान, टवेरा गाडीचे काही भाग रस्त्यावर विखुरले होते. अपघाताची माहिती मिळताच, मखननगर पोलीस दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि गाडीच्या खराब अवस्थेमुळे त्यांना मृतदेह बाहेर काढताना खूप त्रास झाला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत, जे सोमवारी सकाळी करण्यात येणार आहे. पाच जणांच्या मृत्यूच्या बातमीने महेंद्रवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, रात्रीच्या वेळी कमी दृश्यमानता किंवा चालकाला डुलकी लागल्याने हा अपघात झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांकडून वर्तवला जात आहे.