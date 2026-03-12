ETV Bharat / bharat

फारुख अब्दुल्ला यांच्या हत्येचा कट उधळला; झेड प्लस सुरक्षेवर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रश्न उपस्थित

नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर हल्लेखारानं गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना उशिरा रात्री जम्मू काश्मीरच्या ग्रेटर कैलाशमध्ये घडली आहे.

संग्रहित-जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला
ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 7:08 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 7:22 AM IST

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री तथा नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी रात्री हाणून पाडला. एका लग्न समारंभात सहभागी झालेल्या फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर हल्लेखोरानं जवळून गोळीबार केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यानं तातडीनं कारवाई करून हल्लेखोराला ताब्यात घेतलं. कमल सिंग जामवाल (68) असे हल्लेखोराचं नाव आहे. हल्ल्याची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, कमल सिंग जामवाल (68) नावाच्या एका वृद्ध व्यक्तीनं फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर पिस्तूलनं अगदी जवळून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवानं फारुख अब्दुल्ला गोळीबारातून थोडक्यात वाचले आहेत. ही घटना जम्मूच्या ग्रेटर कैलाश भागातील रॉयल पार्क बँक्वेट हॉलमध्ये घडली जिथे फारुख अब्दुल्ला एका एनसी नेत्याच्या मुलीच्या लग्न समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. त्यांच्यासोबत जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी आणि इतर नेते होते.

या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट करत झेड प्लस सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटलं, "अल्लाह दयाळू आहे. माझ्या वडिलांच्या अगदी जवळून गोळी गेली. सध्या, पुरेशी माहिती नाही. लोडेड पिस्तूल असलेला एक माणूस अगदी जवळून गोळीबार करू शकला. जवळ असलेल्या संरक्षण पथकामुळे हत्येचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. सध्या उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न आहेत. त्यांना झेड प्लस आणि एनएसजीचे संरक्षण आहे. तरीही माजी मुख्यमंत्र्यांच्या इतक्या जवळ कोणी कसे पोहोचू शकते?" "त्यावेळी माझ्या वडिलांसोबत असलेले उपमुख्यमंत्री आणि नासिर सोगामी दोघेही सुखरूप आहेत. सर्वशक्तिमान देवानं त्यांचं संरक्षण केलं," असे ओमर अब्दुल्ला पुढे म्हणाले. माजी मुख्यमंत्र्यांवर गोळीबार झाल्यानं जम्मू काश्मीरमध्ये भीतीचं सावट आहे. घटनेनंतर फारुख अब्दुल्ला यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित ठिकाणी हलविलं आहे.

20 वर्षांपासून करत होता हत्येचा प्रयत्न- पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून गोळीबार कशामुळे केला, याबाबत चौकशी सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी चूक झाल्याचं म्हटलं. "घटनेच्या वेळी तेथे कोणताही पोलीस कर्मचारी किंवा सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नव्हता", अशी त्यांनी माहिती दिली. पोलिसांना दिलेल्या जबाबात, गोळीबार करणारा कमल सिंग जामवाल यानं गेल्या 20 वर्षांपासून फारुख अब्दुल्ला यांना मारण्याचे प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं. संधी मिळाली. पण, प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचं त्यानं सांगितलं.

जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित- या घटनेनंतर, जम्मू दक्षिणचे पोलीस अधीक्षक अजय शर्मा यांनी बथिंडी परिसरातील फारुख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यांच्या घराची आणि घराबाहेरच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. एका व्यक्तीला बॅन्केट हॉलमध्ये पिस्तूलसह प्रवेश कसा मिळाला? त्याला फारुख अब्दुल्ला यांच्या जवळ कसे जाऊ दिले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जम्मू काश्मीर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (पीसीसी) अध्यक्ष तारिक हमीद करा यांनी गोळीबाराच्या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. अशा हिंसाचाराच्या घटना अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या असून सुरक्षा परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

