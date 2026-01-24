ETV Bharat / bharat

नराधम बापाचं क्रौर्य; 4 वर्षाच्या मुलीला 50 पर्यंत अंक लिहिता येत नसल्यानं मरेपर्यंत मारलं

50 पर्यंत अंक न लिहिल्यामुळे वडिलांनी मुलीची हत्या केली. फरिदाबाद पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. आरोपीनं आपल्या 4 वर्षाच्या मुलीला निर्दयपणे मारहाण केली होती.

मुलीला मारणारा नराधम बाप कृष्णा जयस्वाल
मुलीला मारणारा नराधम बाप कृष्णा जयस्वाल (ETV Bharat)
फरिदाबाद - माता न तू वैरिणी असं नराधम आईला म्हटलं जातं या ठिकाणी बाप नराधम निघाला आहे. या बापानं क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. 50 पर्यंतचे आकडे लिहायला आले नाहीत म्हणून त्यानं आपल्या अवघ्या चार वर्षाच्या मुलीला मारहाण करून ठार मारलं. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

किरकोळ कारणावरुन मारहाण - ही घटना २१ जानेवारी रोजी घडली आणि शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा पोलिसांनी याची नोंद केली. पोलीस प्रवक्ते यशपाल सिंह यांनी माध्यमांना सांगितलं, "31 वर्षीय कृष्णा जयस्वाल मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे. तो सध्या फरिदाबादच्या सेक्टर 58 मध्ये भाड्याच्या घरात पत्नी आणि मुलांसह राहतो. हे जोडपं एका खासगी कंपनीत काम करतं. पत्नी दिवसा काम करते, तर पती रात्री काम करतो. या काळात पती घरी राहून मुलांची काळजी घेत असे. तो त्यांना शिकवतही असे. दरम्यान, 21 जानेवारीला वडिलांनी आपल्या चार वर्षाच्या मुलीला 50 पर्यंत अंक मोजण्यास सांगितलं. मुलगी ते करू शकली नाही तेव्हा त्यानं तिला रोलिंग पिननं मारण्यास सुरुवात केली. या मारहाणीत मुलीचा मृत्यू झाला."

मुलानं आईला सत्य सांगितलं - यशपाल सिंह पुढं माहिती देत म्हणाले, "जेव्हा त्याची पत्नी संध्याकाळी घरी परतली तेव्हा तिला चिमुकली मृत आढळली. त्यानंतर त्याची पत्नी मुलीला रुग्णालयात घेऊन गेली, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. दरम्यान, कृष्णाच्या ७ वर्षाच्या मुलानं त्याच्या आईला संपूर्ण कहाणी सांगितली. त्यानं सांगितलं की त्याच्या वडिलांनी मुलीला 50 पर्यंत अंक मोजण्यासाठी सांगितलं. तिला ते जमलं नाही, तेव्हा त्यानं तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली, त्यातच तिचा मृत्यू झाला."

आरोपीनं आपल्या पत्नीला खोटं सांगितलं - पोलीस प्रवक्ते यशपाल सिंह यांनी स्पष्ट केलं, "आपला गुन्हा लपवण्यासाठी आरोपीनं आपल्या पत्नीला सांगितलं की मुलगी पायऱ्यांवरून खाली पडले आहे, परंतु हे खोटं जास्त काळ टिकलं नाही. पत्नीनं पोलीस तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली."

आरोपीनं गुन्हा कबूल केला - अटकेनंतर पोलिसांनी आरोपीची कसून चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, आरोपीनं आपला गुन्हा कबूल केला. सध्या, पोलीस पुढील सखोल चौकशीसाठी शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

