स्पर्धात्मक जगापासून दूर अन् कलेची उपासक; एका 'हाऊसकीपिंग' महिलेची प्रेरणादायी कहाणी

बेथे सौजन्या ही अशीच एक व्यक्ती आहे, जी शांतपणे आपल्या आवडीच्या गोष्टी करीत असते.

Passion in silence, away from the race
स्पर्धात्मक जगापासून दूर अन् कलेची उपासक (Source- ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 4:17 PM IST

हैदराबाद : जीवन ही एक मानवी शर्यत आहे, यंत्रवत चालणारे हे जग माणसांना एका पूर्वनिश्चित अन् उत्कृष्टतेच्या विशिष्ट मापदंडावर चालणाऱ्या शर्यतीत अडकवते. अस्तित्वासाठीच्या या कठोर शर्यतीत समाजात आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी माणसांना कौशल्ये आत्मसात करण्यामध्ये वेळ घालवावा लागतो. समाजात आपले स्थान निर्माण करण्याची तीव्र इच्छा असलेले लोक नेहमीच इतरांना प्रभावित करण्याच्या आणि स्वतःसाठी एक स्थान निर्माण करण्याच्या विचारात गुंतलेले असतात. खरं तर ते स्वतःच्याच दुनियेत रममाण असतात. इतरांकडून काही ना काही घेण्याच्या प्रक्रियेत ते सतत गुंतलेले असतात. जग सर्वांसाठी सारखे नसते, याला अपवादही आहेत. अशी काही माणसे आहेत, ज्यांच्यात आवड आणि विशिष्ट कौशल्ये असूनही, ते शांतपणे राहतात आणि त्यांना जे करायला आवडते ते करून मानसिक समाधानासाठी आपला मार्ग चालू ठेवतात. अशाच एका कहाणीवर सोनित कुमार गोस्वामी यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

ती दिवसभर आपल्या कलेच्या प्रेमात स्वतःला गुंतवून ठेवते : बेथे सौजन्या ही अशीच एक व्यक्ती आहे, जी शांतपणे आपल्या आवडीच्या गोष्टी करीत असते. एक स्वयं प्रशिक्षित चित्रकार असलेली ती दिवसभर आपल्या कलेच्या प्रेमात स्वतःला गुंतवून ठेवते. तिला फक्त दोनच गोष्टी माहीत आहेत. कुटुंब सांभाळण्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी आपले कर्तव्य पार पाडण्यापर्यंत सर्व गोष्टी व्यवस्थित करणे आणि कला जोपासणे. एका मानव संसाधन व्यवस्थापन कंपनीत हाऊसकीपिंग स्टाफ म्हणून कार्यरत असलेल्या बेथे सौजन्या यांची नियुक्ती ग्रेटर हैदराबाद परिसरातील रामोजी फिल्म सिटी येथे झालीय.

चित्रकलेचे साहित्य ती नेहमी तिच्यासोबत ठेवते : स्वयंपाकघरातील मालाची नोंद ठेवणे, खाद्यपदार्थ वाढणे आणि स्वच्छता राखणे यांसारख्या लहानसहान गोष्टींसह इतर कामात बारकाईने लक्ष द्यावे लागत असल्यामुळे जेव्हा कधी तिला थोडी विश्रांती मिळते, तेव्हा ती कागद-पेन्सिल आणि रंग बाहेर काढून आपल्या कलेला वाव देते. ती कुठेही गेली तरी तिचे चित्रकलेचे साहित्य नेहमी तिच्यासोबत ठेवते. तिचे कामाचे ठिकाण असो वा घर, कागदावर आपली आवड साकारताना तिला कधीही कंटाळा येत नाही. इतकेच नव्हे, तर बेथेला पुस्तके वाचायलाही खूप आवडतात. ज्या काळात पुस्तकांची जागा स्मार्टफोन्स घेत आहेत, त्या काळात स्मार्टफोनच्या रील्सपेक्षा रंग किंवा शब्दांसोबत वेळ घालवताना तिला अधिक आनंद मिळतो.

प्रतिभा प्रदर्शित करण्याची कोणतीही ओढ नाही : रंगरेड्डी जिल्ह्यातील हयातनगरमधील अब्दुल्लापूरमेट येथील रहिवासी असलेली बेथे सौजन्या हिने दहावीपर्यंतचे औपचारिक शिक्षण पूर्ण केलंय आणि उपजीविकेच्या समस्येमुळे ती अस्तित्वासाठी मानवी स्पर्धेत उतरलीय. जीवनासाठीचा संघर्ष सर्व मानवांसाठी अविरत सुरू असतो. काही निवडक लोकांमध्येच जीवनात शांती मिळवण्याची आपली आवड पूर्ण करण्याची शक्ती असते. बेथे सौजन्या ही अशा व्यक्तींपैकी एक आहे, जिला तिच्या दैनंदिन कामांव्यतिरिक्त आवडीने पुस्तकं वाचायला आणि चित्रकला करायला आवडते. तिला आपली प्रतिभा प्रदर्शित करण्याची कोणतीही ओढ नाही. उलट, तिला केवळ आपल्या आवडीच्या गोष्टी करण्याचीच आवड आहे.

