बिहारमध्ये घडला धक्कादायक प्रकार; रुग्णवाहिका नसल्यामुळं मृतदेह स्ट्रेचरवर नेण्याची वेळ
बिहारमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिका न मिळाल्यानं कुटुंबीयांनी एका महिलेचा मृतदेह स्ट्रेचरवरून नेल्याची घटना घडली आहे.
Published : December 9, 2025 at 8:34 PM IST
नवादा : बिहारमधील आरोग्य व्यवस्थेचं धक्कादायक चित्र समोर आलं आहे. नवादा जिल्ह्यातील अकबरपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (पीएचसी) 75 वर्षीय महिलेचा मृतदेह स्ट्रेचरवर ओढून घरी नेण्याची वेळ आली. रुग्णालयानं रुग्णवाहिका देण्यास नकार दिल्यामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली. एवढ्यावर न थांबता रुग्णालयानं स्ट्रेचरच्या बदल्यात दोन लोकांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
नवादा प्राथमिक आरोग्य केंद्रानं रुग्णवाहिका नाकारली : "बिहारच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा उघड झाल्या आहेत. नवादा जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेमुळं सर्वांनाच धक्का बसला. 75 वर्षीय महिलेचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी आम्ही रुग्णवाहिका मागितली. तेव्हा आम्हाला अशी कोणतीही सुविधा नसल्याचं सांगितलं. परंतु रुग्णालयाच्या बाहेर रुग्णवाहिका उभी होती. आम्ही रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितलं की आम्ही बाजाराजवळ राहतो. तरीही आम्हाला रुग्णवाहिका दिली नाही. आम्ही ड्युटीवर असलेल्या लोकांना विचारले की आम्ही इतक्या रात्री मृतदेह घरी कसा घेऊन जाऊ. ते म्हणाले, 'तुम्हाला हवं तसं तुम्ही घेऊन जाऊ शकता.' त्यानंतर आम्ही स्ट्रेचरची विनंती केली आणि त्यांनी एक स्ट्रेचर दिला. पण स्ट्रेचर नेताना आम्हाला दोन लोकांना रुग्णालयात ठेवावं लागलं," असा आरोप मृत महिलेच्या मुलानं केला.
काय म्हणाले प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रमुख? : "रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास आधीच मृत महिलेला रुग्णालयात आणण्यात आलं. त्यांना रुग्णवाहिका बोलवण्यास सांगण्यात आलं. पण रुग्णवाहिकेला फोन करण्याऐवजी त्यांनी स्वतः मृतदेह उचलण्यास सुरुवात केली. त्यांचं घर रुग्णालयापासून फक्त 500 मीटर अंतरावर होतं. म्हणून त्यांनी मदतीसाठी रुग्णालयाचं स्ट्रेचर मागितलं आणि स्वतः मृतदेह घेऊन गेले," असं अकबरपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय प्रमुख डॉ. राजेश कुमार म्हणाले.
चार जणांना कारणे दाखवा नोटीस : "या प्रकरणात चार जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. वैद्यकीय अधिकारी राजेश कुमार, आरोग्य व्यवस्थापक कानन प्रिया, डॉ. कुमार गौरव आणि जीएनएम जगदीश ग्यानी यांना 24 तासांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे," असं नवादाचे सिव्हिल सर्जन विनोद चौधरी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- यावर्षी नक्षलवादी हिंसाचारात 61 सामान्य नागरिकांसह 32 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला : गृह मंत्रालय
- "ते वंदे मातरमच्या गौरवाचा संबंध पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांशी जोडू इच्छितात," अमित शाहांनी राज्यसभेत स्पष्टच सांगितलं
- 'मुख्यमंत्रिपदासाठी 500 कोटी'... वक्तव्यावरून राजकीय वातावरण तापलं, नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पत्नीची काँग्रेसमधून हकालपट्टी