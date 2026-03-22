मुलीनं प्रियकरासोबत धूम ठोकून केला प्रेमविवाह; बापानं ठेवली शोकसभा, श्रद्धांजलीसाठी छापली पत्रिकाही

लेकीनं प्रियकराशी प्रेमविवाह केल्यामुळे व्यथित झालेल्या बापाननं तिला मृत घोषित केलं. त्यानंतर या मुलीसाठी शोकसभा आयोजित करुन त्याच्या पत्रिकाही छापल्या.

FAMILY DECLARED DAUGHTER DEAD
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 7:10 PM IST

जयपूर : मुलीनं प्रियकरासोबत धूम ठोकून प्रेमविवाह केल्यानं व्यथित झालेल्या बापानं तिला मृत घोषित केलं. इतकच नाही, तर या बापानं आपल्या मुलीसाठी शोकसभाही आयोजित केली. या शोकसभेसाठी पत्रिकाही छापण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या घटनेची मोठी चर्चा करण्यात येत आहे. ही घटना राजस्थानातील भीलवाडा शहराजवळ असलेल्या शक्करगड पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली आहे.

मुलीनं प्रियकरासोबत ठोकली धूम, प्रेमविवाह करुन परतली घरी : शक्करगड पोलीस ठाण्याच्या परिसरात राहणाऱ्या एका बापानं आपल्या मुलीला मृत घोषित केलं आहे. त्यांनी मुलीला श्रद्धांजली देण्यासाठी शोकसभा आयोजित केली. विशेष म्हणजे, ही मुलगी अजूनही जिवंत असतानाच तिला 'मृत' घोषित करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावर रविवारी भाष्य करताना, शाहपुरा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राजेश आर्य यांनी सांगितलं की, "या तरुणीनं आठ महिन्यांपूर्वी आर्य समाज पद्धतीनं दुसऱ्या एका समाजातील तरुणाशी विवाह केला होता. अलीकडंच ती आपल्या माहेरी परतली होती. या भेटीदरम्यान ही घटना घडली. ही तरुणी सज्ञान आहे. पोलीस ठाण्यात तिला तिच्या कुटुंबीयांसमोर हजर करण्यात आलं. तिचं मन वळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले. तरीही, त्या तरुणासोबतच राहण्याच्या आपल्या निर्णयावर ती ठाम राहिली. कायदेशीरदृष्ट्या एका सज्ञान महिलेला आपल्या स्वतःच्या इच्छेनुसार, तिला हवा तो जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. त्या तरुणीनं आणि त्या तरुणानं अशा प्रकारे पोलीस संरक्षण मागितलं आहे. श्रद्धांजली देणारी पत्रिका छापून आणण्याचा कुटुंबाचा निर्णय ही त्यांची एक खासगी आणि भावनिक बाब आहे."

वडिलांची आर्जवं ठरले व्यर्थ : वडिलांनी आपल्या मुलीला उच्च शिक्षणासाठी जयपूरला पाठवलं होतं. या काळात कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन तिनं दुसऱ्या समाजातील तरुणाशी विवाह केला. पोलिसांनी तिला शोधून पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतर, तिच्या वडिलांनी तिला घरी परत येण्याची विनंती केली. त्यांनी अत्यंत आर्ततेनं तिचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. वडिलांच्या या विनवण्यांनंतरही, त्या तरुणासोबतच जाण्याच्या आपल्या निर्णयावर ती मुलगी ठाम राहिली. त्यामुळे तिच्या कुटुंबीयांचा नाईलाज झाला.

बापानं छापली श्रद्धांजली देणारी पत्रिका : मुलीच्या या भूमिकेमुळे मनातून दुखावलेल्या वडिलांनी आता तिला कायमचं त्यागलं आहे. त्यांनी तिला मृत घोषित केलं. त्यांच्या सांगण्यावरून छापण्यात आलेल्या श्रद्धांजली पत्रिकेत मुलीचा फोटो छापण्यात आला असून, २० मार्च २०२६ ही तिच्या मृत्यूची तारीख म्हणून नमूद करण्यात आली आहे. या पत्रिकेत 'तिया की बैठक' अर्थात मृत्यूनंतरच्या तिसऱ्या दिवशी होणारी शोकसभा २२ मार्च रोजी होईल. त्यानंतर ३१ मार्च रोजी 'ब्रह्मभोज'म्हणजेच सामुदायिक भोजन आयोजित केलं जाईल. पत्रिकेच्या तळाशी, शोककुल म्हणून वडिलांसह संपूर्ण कुटुंबाची नावं नमूद करण्यात आली आहेत.

PRINTS CONDOLENCE CARD
GIRL MARRYING LOVER IN BHILWARA
मुलीनं प्रियकरासोबत प्रेमविवाह
बापानं ठेवली शोकसभा
FAMILY DECLARED DAUGHTER DEAD

