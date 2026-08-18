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कोर्ट अन् वकिलीचे खोटे व्हिडिओ बनवणं पडलं महागात, बनावट वकील अडकला कायद्याच्या कचाट्यात

एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनावट वकील असल्याचं भासवल्यामुळं अडचणीत सापडला आहे.

Fake lawyer lands in legal trouble
कोर्ट अन् वकिलीचे खोटे व्हिडिओ बनवणं पडलं महागात, बनावट वकील अडकला कायद्याच्या कचाट्यात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 3:59 PM IST

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जबलपूर/सिंगरौली : सध्या सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अनेकजण सोशल मीडियावर लाईक्स, व्ह्यूज आणि सबस्क्रायबर्स मिळवण्यासाठी विविध प्रकारचा कंटेन्ट अपलोड करत असतात. मात्र, लाईक्स, व्ह्यूज आणि सबस्क्रायबर्स मिळवण्याच्या नादात नियमबाह्य वागल्यास तुम्हाला तुरुंगात जावं लागू शकतं. मध्य प्रदेशातील जबलपूर इथं असंच एक प्रकरण समोर आलं आहे. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनावट वकील असल्याचं भासवल्यामुळं अडचणीत सापडला आहे. या सोशल मीडिया क्रिएटरनं एक व्हिडिओ बनवला, ज्यामध्ये त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदेशीर सल्लागार असल्याचं भासवलं आणि अस्खलित इंग्रजीमध्ये न्यायाधीशांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यानं प्रत्यक्षात एका लॅपटॉपवर उच्च न्यायालयाची सुनावणी दाखवली. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाला आणि उच्च न्यायालयाच्याही निदर्शनास आला. मात्र, यानंतर हा बनावट वकील खऱ्या कायद्याच्या जाळ्यात अडकला.

कोर्ट अन् वकिलीचे खोटे व्हिडिओ बनवणं पडलं महागात, बनावट वकील अडकला कायद्याच्या कचाट्यात (ETV Bharat)

पोलीस ठाण्यात ई-एफआयआर : दरम्यान, अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक तरुणानं त्याच्या कार्यालयात बसून कॅम्प्युटरवर असा व्हिडिओ बनवला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जणू काही न्यायालयाच्या थेट कामकाजाशी तो जोडला गेला आहे, असं दिसतं. अस्खलित इंग्रजी बोलणारा तो तरुण न्यायाधीशांना गोष्टी समजावून सांगताना दिसतो. जेव्हा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला, तेव्हा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची स्वतंत्र दखल घेतली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं जबलपूरमधील सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात ई-एफआयआर नोंदवला. यानंतर, हा व्हिडिओ कुठून आला याची चौकशी केली असता, हा व्हिडिओ अमित तिवारी नावाच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आल्याचं आढळून आलं. त्यांचा पत्ता सिंगरौली जिल्ह्यातील असल्याचं आढळलं. यानंतर, जबलपूरच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडून सिंगरौलीच्या पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून अमित तिवारी याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास सांगण्यात आलं.

अमित तिवारी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल : पोलीस महानिरीक्षकांकडून सूचना मिळताच सिंगरौली जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी तत्काळ कारवाई करत अमित तिवारी याचा शोध घेतला. पोलीस अधीक्षक शियाझ के.एम. म्हणाले, "ही माहिती मिळताच, आम्ही तत्काळ बेधान पोलीस ठाण्याच्या कुदार चौकीशी संपर्क साधला आणि आम्हाला समजलं की अमित कुमार तिवारी हा बेधान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिपरा झापी परिसरात राहतो. अमित तिवारीला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे." दरम्यान, अमित तिवारी स्वतःला वकील असल्याचं सांगत होता. पण त्यानं कधीही वकिली केली नाही. तो लोकांना सांगायचा की तो सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर सल्लागार आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी त्यानं हा व्हिडिओ बनवला, असं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्याला हे कोणालातरी दाखवायचं होतं, म्हणून त्यानं ते रेकॉर्ड केलं. अमित तिवारीवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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TAGGED:

FAKE LAWYER
सोशल मीडिया
मध्य प्रदेश
बनावट वकील
MADHYA PRADESH

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