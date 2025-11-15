सायबर भामट्यांचा प्रताप; चक्क हैदराबाद पोलीस आयुक्तांच्या नावानच काढलं फेक अकाऊंट व्ही सी सज्जनार म्हणाले 'विश्वास ठेवू नका'
हैदराबाद पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांच्या नावानं सायबर भामट्यांनी फेक अकाऊंट काढलं आहे. या अकाऊंटच्या माध्यमातून नागरिकांकडं पैशांची मागणी करण्यात येत आहे.
Published : November 15, 2025 at 10:03 PM IST
हैदराबाद : सायबराबादचे पोलीस आयुक्त असताना व्ही सी सज्जनार यांच्या काळातील दिशा बलात्कार प्रकरणातील नराधमांचं एन्काऊंटर प्रकरण देशभर गाजलं. त्यामुळे पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांच्या नावाची गुन्हेगारांमध्ये चांगलीच दहशत निर्माण झाली. आता व्ही सी सज्जनार यांनी हैदराबादचे पोलीस आयुक्त म्हणून पदभार हाती घेतला आहे. मात्र सायबर भामट्यांनी चक्क त्यांच्याच नावानं फेक अकाऊंट काढून नागरिकांना गंडा घालण्याचं काम सुरू केलं. त्यामुळे पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांनी, "आपल्या नावानं फेक अकाऊंट काढण्यात आलं आहे, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये," असं आवाहन नागरिकांना केलं आहे.
हैदराबाद पोलीस आयुक्तांच्या नावानं फेक अकाऊंट : हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांनी, "माझ्या नावानं सोशल माध्यमांवर बनावट अकाऊंट तयार करण्यात आलं आहे. या अकाऊंटच्या माध्यमातून नागरिकांना पैसे मागणारे मेसेज पाठवले जात आहेत. एका मित्राला 20 हजार रुपये पाठवून फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे पैसे मागणाऱ्या मेसेजवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. नागरिकांनी संशयास्पद लिंक्स, मेसेजेस आणि व्हिडिओ कॉल्स ब्लॉक करण्यास सांगितलं आहे. संबंधित साइट्स ब्लॉक कराव्यात आणि पोलिसांकडं तक्रार दाखल करावी. याबाबत कोणी पैसे मागितल्यास किंवा सायबर फसवणुकीविरुद्ध 1930 किंवा www.cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करावी," अशी माहिती हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांनी आपल्या सोशल माध्यमांवरुन दिली आहे.
बलात्कार प्रकरणातील एन्काऊंटरनं आले प्रकाशझोतात : हैदराबाद शहराचे पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार हे या अगोदर सायबराबाद परिमंडळाचे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात सायबराबाद परिसरात दिशा बलात्कार प्रकरण देशभर गाजलं. या प्रकरणातील चारही आरोपींचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. त्यामुळे देशभरातून पोलीस आयुक्त व्ही सी सज्जनार यांना पाठिंबा मिळाला. व्ही सी सज्जनार हे दिशा बलात्कार प्रकरणातील एन्काऊंटरनं देशभर प्रकाशझोतात आले. त्यानंतर ते आता हैदराबादचे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.
