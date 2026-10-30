अटकेची लेखी कारणे न देणे हा जामीन मिळण्याचा आपोआप आधार ठरू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
हेरगिरीच्या आरोपाखाली विशेषतः पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला लष्करी क्षेत्रातील संवेदनशील माहिती पुरवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
Published : October 30, 2026 at 10:23 AM IST
नवी दिल्ली: अटकेची लेखी कारणे दिली गेली नाहीत, तर केवळ त्या आधारावर संबंधित व्यक्तीला जामीन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे हेरगिरीच्या आरोपाखाली विशेषतः पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला लष्करी क्षेत्रातील संवेदनशील माहिती पुरवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
28 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालयाने एका 'प्रक्रियात्मक त्रुटी'ला (procedural irregularity) थेट जामीन मिळण्याचा आधार मानून चूक केली आहे. असे करताना उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य जे 'ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट' (OSA), 1923 च्या कलम 3 आणि 9, तसेच 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम 152 आणि 238(b) अंतर्गत नोंदवण्यात आले आहेत आणि तपासादरम्यान गोळा केलेले आणि रेकॉर्डवर असलेले पुरावे यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा जामीन देणारा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की, "अशा परिस्थितीत प्रतिवादीला नियमित जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य होता. संबंधित निकाल आणि आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखा नसल्यामुळे तो रद्द करण्यात येत आहे." उच्च न्यायालयाने केवळ या आधारावर जामीन मंजूर केला होता की, अटकेची कारणे रिमांड (न्यायालयीन कोठडी) सुनावणीच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी लेखी स्वरूपात दिली गेली नव्हती. उच्च न्यायालयाने 'मिहिर राजेश शहा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' (2026) प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला होता. उच्च न्यायालयाचे असे मत होते की, केवळ तोंडी माहिती देणे किंवा केस डायरीमध्ये नोंद करणे, हे 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 47 मधील तरतुदींची पूर्तता करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटकेची कारणे संबंधित व्यक्तीला कळवणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक आणि कायदेशीर सुरक्षा तरतूद आहे, जी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 22(1) आणि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 47 द्वारे अनिवार्य करण्यात आली आहे. न्यायपीठाने पुढे नमूद केले की, ही सुरक्षा तरतूद अशा उद्देशाने करण्यात आली आहे की, अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेची कारणे त्वरित कळावीत, जेणेकरून तो कायदेशीर सल्ला घेऊ शकेल, रिमांडला (कोठडीला) आव्हान देऊ शकेल आणि प्रभावीपणे कायदेशीर उपाययोजना करू शकेल. न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, पंकज बन्सल (2024), प्रबीर पुरकायस्थ (2024) आणि मिहिर राजेश शाह (2026) या प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांतून प्रस्थापित झालेली तत्त्वे निर्विवाद असली, तरी सध्याच्या प्रकरणातील उपलब्ध पुराव्यांवरून असे स्पष्ट होते की, या कायदेशीर आदेशाचे पालन योग्य आणि प्रभावीपणे करण्यात आले आहे.
न्यायपीठाने नमूद केले की, बीएनएसएस (BNSS) च्या कलम 483 अंतर्गत नियमित जामिनासाठी अर्ज विचारात घेताना न्यायालयाने काही प्रस्थापित कायदेशीर आणि न्यायिक निकषांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो: (i) आरोपांचे स्वरूप आणि गांभीर्य; (ii) दोषसिद्धी झाल्यास मिळणाऱ्या शिक्षेची तीव्रता; (iii) आरोपी पळून जाण्याचा किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा धोका आणि (iv) सार्वजनिक हित व राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणारे व्यापक परिणाम.
न्यायपीठाने टिप्पणी केली, "अटकेची कारणे ज्या पद्धतीने कळवण्यात आली, त्याबाबत उपस्थित केलेली अति-तांत्रिक आक्षेपार्ह बाब म्हणजे जामीन मिळवण्याची 'मास्टर की' (सर्व समस्यांवरचा उपाय) ठरू शकत नाही; कारण अशा प्रकारे जामिनाशी संबंधित मुख्य कायदेशीर निकषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही." न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, उपलब्ध कागदपत्रांच्या काळजीपूर्वक तपासणीवरून असे दिसून येते की, प्रत्येक टप्प्यावर सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्या गेल्या होत्या. न्यायालयाने नमूद केले की, अधिकृत अटकेपूर्वी'ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट' (OSA), 1923 च्या कलम 8(1) अंतर्गत प्रतिवादीला 23 जानेवारी 2026 आणि 26 जानेवारी 2026 रोजी कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती.
या नोटिशीद्वारे प्रतिवादीला हे कळवण्यात आले होते की, वर्गीकृत लष्करी माहिती अनधिकृतपणे प्रसारित केल्याप्रकरणी एक तपास सुरू आहे. न्यायपीठाने नमूद केले की, "30 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 4:00 वाजता अटक केल्यानंतर त्याला त्वरित अटकेची नेमकी कारणे सांगण्यात आली होती; ज्यामध्ये हेरगिरी करणे आणि पोखरण व जैसलमेरमधील लष्करी हालचालींशी संबंधित छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि तपशील परदेशी हस्तकांना (हँडलर्सना) पाठवणे, यांचा समावेश होता." न्यायपीठाने नोंदवले की, उच्च न्यायालयाने केस डायरी तपासल्यानंतर असे निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 47 नुसार, प्रतिवादीला त्याच्या अटकेची वस्तुस्थिती आणि कारणे स्पष्ट केली होती.
न्यायपीठाने पुढे नमूद केले की, अटक मेमोरँडममध्ये प्रतिवादीच्या मोबाईल फोनचे तांत्रिक विश्लेषण आणि त्यानंतरच्या चौकशीच्या आधारे असे नोंदवण्यात आले आहे की, तो व्हॉट्सॲपद्वारे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेच्या हस्तकांच्या संपर्कात होता. तो पैशांच्या बदल्यात भारतीय लष्कराच्या हालचालींची माहिती, तसेच भारतीय लष्कराशी संबंधित धोरणात्मक महत्त्वाचे फोटो आणि व्हिडिओ त्यांना पाठवत होता. न्यायपीठाने म्हटले, "ही सामग्री, जी स्वतःच अटकेचा आधार आहे, ती अटकेच्या वेळीच प्रतिवादीला कळवण्यात आली होती."
न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते की, प्रतिवादीला त्याच्या अटकेची कारणे पूर्णपणे माहित होती आणि रिमांडच्या टप्प्यावर त्याला कायदेशीर सल्लागाराचे (वकिलाचे) प्रतिनिधित्वही मिळाले होते. परिणामी, अनुच्छेद 22(1) चा मूळ उद्देश पूर्ण झाला आहे आणि प्रतिवादीचे कोणतेही नुकसान (prejudice) झालेले नाही." न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, माहिती देण्याच्या पद्धतीत काही प्रक्रियात्मक त्रुटी राहिली असली आणि जर त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचे कोणतेही नुकसान झाले नसेल किंवा त्याला स्वतःचा बचाव मांडण्याची संधी नाकारली गेली नसेल तर केवळ त्या कारणास्तव अटक बेकायदेशीर ठरत नाही, तसेच आरोपी नियमित जामिनासाठी (regular bail) पात्र ठरत नाही. हे विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये लागू होते, जिथे हेरगिरीसारखे गंभीर आरोप असतात, ज्याचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौम अखंडतेवर होतो. न्यायपीठाने निष्कर्ष काढला, "प्रतिवादी झाबरा राम याला मंजूर करण्यात आलेला नियमित जामीन याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे." प्रतिवादीला आजपासून दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित ट्रायल कोर्टासमोर किंवा तपास यंत्रणेसमोर शरण येण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; तसे न केल्यास, अपीलकर्ता सरकार (शासन) कायद्यानुसार त्याला त्वरित ताब्यात घेईल.
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